Roma Torino Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Roma e Torino è il posticipo della dodicesima giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Si chiude oggi il turno infrasettimanale della Serie A TIM con l’ultima partita in programma, che vede di fronte Roma e Torino. Ieri, nella giornata dei pareggi, tra le squadre di testa, l’unica a vincere è stata l’Inter, che ha battuto di misura il Napoli. I partenopei hanno molto da recriminare, soprattutto per non essere riusciti a capitalizzare il pareggio nei minuti finali.

Stasera la squadra giallorossa allenata da Fonseca ha dunque una doppia opportunità: quella di non perdere il treno delle migliori e di guadagnare punti dalla vetta, raggiungendo anche la Juventus al terzo posto. Di fronte, un Torino in piena crisi di punti e risultati, che è ultimo a pari merito col Crotone.

Precedenti di Roma – Torino e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo Stadio Olimpico di Roma tra i padroni di casa giallorossi e gli ospiti del Torino è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport Serie A (canale 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport Collection (canale 205). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Anche il confronto di stasera all’Olimpico è un grande classico della nostra Serie A: di fronte due squadra con una grande tradizione. Sono 152 gli scontri diretti, la Roma ne ha vinte 64 contro le 48 del Torino, in mezzo ci sono anche 40 pareggi. Se si guardano solo i 76 precedenti all’Olimpico, 48 li ha vinti la Roma e solo 15 il Torino, che però ha vinto l’ultima sfida, il 5 gennaio di quest’anno. I granata, ancora allenati da Mazzarri, vinsero due a zero con doppietta di Belotti.

Roma e Torino, le due squadre in campo: le formazioni

Fonseca e Giampaolo stanno completando le loro scelte in vista del match di questa sera. Queste le formazioni in campo:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Bruno Peres, Veretout, Villar, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

TORINO (3-5-1-1): Sirigu; Bremer, Lyanco, Rodriguez; Singo, Gojak, Rincon, Linetty, Ansaldi; Lukic; Belotti.