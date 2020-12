Patrizia De Blanck, il folle gesto: insieme alla figlia ha compiuto un atto del tutto inatteso. Il racconto arriva dopo tanti anni da quell’episodio per certi versi incredibile.

L?abbiamo vista fino a pochi giorni fa nella casa del Grande Fratello Vip. La contessa Patrizia De Blanck è una donna senza dubbio molto particolare e proprio per questo durante il reality ha ricevuto anche numerose critiche sia dai coinquilini sia da chi era a casa.

Le sue abitudini talvolta sono apparse poco ortodosse. Una su tutte confermata da lei in queste ore: durante la permanenza della casa del Gf aveva adottato un topo entrato nella sua stanza dal giardino e ogni giorno gli dava da mangiare. Ma c’è qualcosa nel passato della nobildonna ancora più strano.

Patrizia De Blanck, la sfortuna e quel volo nel Tevere

Come riporta il settimanale Nuovo in edicola, la De Blanck è una donna anche superstiziosa. A dimostrarlo ciò che fece qualche anno fa insieme alla figlia Giada. Dopo aver acquistato in un mercatino una statua di drago nella sua vita accaddero numerose disgrazie. Lei si convinse che a portare sfortuna fosse proprio quella statua e così prese una decisione drastica. Insieme alla figlia gettarono l’ingombrante statua nel fiume Tevere e se ne sbarazzarono così una volta per tutte.

Leggi anche –> Patrizia De Blanck, il racconto choc: “Mia madre mi ha chiesto di ucciderla”

Un gesto sicuramente poco ortodosso anche per questioni ambientali dato che i rifiuti (statue portasfortuna comprese) non andrebbero buttati nei fiumi, ma smaltiti con un criterio ecologico.