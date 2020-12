Morgan escluso dalla giuria di Sanremo Giovani: “Offensivo”. Dopo lo sfogo del cantante, dovuto all’esclusione dalla competizione, arriva la comunicazione, da parte dell’organizzazione. Castoldi non farà più parte della giuria dei Giovani.





Dopo l’esclusione dalla prossima edizione del Festival di Sanremo, ora a Morgan è stato sottratto anche il ruolo di giudice e selezionatore delle Nuove Proposte. Il suo duro sfogo dei giorni scorsi è stato infatti reputato offensivo.

Morgan escluso dalla giuria di Sanremo Giovani. La motivazione arriva dall’organizzazione del Festival: “Offensivo”

Non sono ore facili per il cantautore. Castoldi infatti aveva recentemente appreso della propria esclusione dalla prossima edizione del Festival di Sanremo e si era lasciato andare ad un lungo e duro sfogo. Le sue parole sono state però reputate offensive da parte dell’organizzazione, che ha stabilito di escluderlo anche dalla giuria di Sanremo Giovani, giunto questa sera alla finale, trasmessa in prima serata su Rai 1.

A poche ore dalla scelta di coloro che diverranno le Nuove Proposte nella prossima edizione del Festival di Sanremo, il cantante è stato dunque escluso dalla giuria. L’organizzazione ha comunicato che la decisione non è stata semplice, ma che il comportamento dell’ex leader dei Bluvertigo è stato reputato “inaccettabile”. L’esclusione del cantante è stata motivata facendo riferimento al fatto che questo avrebbe salvaguardato la correttezza della gara.

Confermati in giuria per questa sera Piero Pelù, Beatrice Venezi e Luca Barbarossa.

Nel frattempo, sui social, Castoldi ha pubblicato una serie di post che riflettono tutta l’amarezza e la frustrazione provata in queste ore. In uno dei suoi post, il cantante ha dichiarato anche che gli sarebbe stato impedito di fare il tampone per non farlo partecipare a Sanremo Giovani.

