Mertens infortunio, brutte notizie per il fantacalcio: i tempi di recupero

Ancora problemi per il Napoli. Gattuso dovrà fare a meno di Dries Mertens, uscito per infortunio nel big-match contro l’Inter: le sue condizioni

Dries Mertens è un punto di riferimento per il Napoli targato Rino Gattuso e anche per i tanti fantallenatori che hanno puntato su di lui all’asta iniziale. Gol e assist nel suo bagaglio tecnico, ma sono arrivate brutte notizie da San Siro. Nell’ultimo match di campionato contro l’Inter, l’attaccante belga è uscito anzitempo per infortunio. Sul sito ufficiale della società partenopea si può leggere la nota: “Dries Mertens è sostituito durante Inter-Napoli per un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Le sue condizioni verranno valutate domani”. Lo stesso giocatore azzurro è uscito in lacrime: il Napoli vuole scongiurare l’interessamento dei legamenti. Nelle prossime ore si sapranno notizie più precise: dalle immagini in tv la caviglia è sembrata davvero molto gonfia.

Mertens infortunio, non ci sarà contro la Lazio

Nel post-partita anche lo stesso allenatore calabrese ha svelato ai microfoni di Sky Sport: “Ho parlato con lui. Contro la Lazio non ci sarà”. Un’assenza che non ci voleva vista anche l’espulsione di capitan Insigne, che ha mandato a quel paese il direttore di gara. Non sarà della partita nemmeno il centravanti nigeriano Osimhen, fuori ormai da tempo per la lussazione alla spalla. Nelle ultime settimane è volato in Belgio per le cure: tornerà soltanto nel 2021.