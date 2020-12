Maria Teresa Ruta confessa: “Perché non ho sposato Roberto”

La rivelazione di Maria Teresa Ruta al GF Vip, la conduttrice tv confessa: “Perché non ho sposato Roberto”.

La storia d’amore tra Roberto Zappulla e Maria Teresa Ruta sbarca al Grande Fratello Vip: la conduttrice televisiva dialogando con Cristiano Malgioglio rivela particolari inediti della relazione. “Lui non sapeva nemmeno chi fossi, perché viveva di musica e non aveva neanche la televisione”, ha ricordato.

Leggi anche–> Maria Teresa Ruta, chi è il compagno Roberto Zappulla: età, foto, lavoro

Dopo aver spiegato che Roberto è il minore dei fratelli Zappulla, tutti musicisti e il più famoso è sicuramente Carmelo, la Ruta viene interrotta da Cristiano Malgioglio: “Perché non ti sei sposata con lui?”. L’ex di Amedeo Goria, che sembra in un primo momento turbata dalla domanda, prende tempo.

Leggi anche–> Maria Teresa Ruta accusata dall’ex compagno: “Mi ha umiliato”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Maria Teresa Ruta e il mancato matrimonio con Roberto Zappulla

Ha quindi spiegato: “Ho avuto il desiderio, ma quando lui me lo ha chiesto, ho detto di no. I ragazzi erano piccoli. Erano già tanto che io mi fossi innamorata, anche se poi io non ho mai tolto tempo a loro”. Cristiano Malgioglio la interrompe: “Tu non ti sei sposata per non dare dispiacere ai tuoi figli?”. Lei replica: “Quando ci siamo conosciuti, io e Roberto, Manuel il più piccolo aveva tre anni. Non mi sembrava il caso. Ho detto no la prima volta che me lo ha detto”.

Maria Teresa Ruta prosegue: “Io sono rimasta molto scottata dal mio matrimonio”. Cristiano Malgioglio chiede: “Quando hai iniziato a scoprire che Amedeo Goria ti tradiva, perché lo hai coperto? Se fossi stata donna e il mio uomo mi avesse tradito, la porta di casa mia sarebbe stata blindata. Non capisco come tu avessi consentito. Perché hai continuato a perdonare?”. Lei chiosa: “All’inizio ho avuto il sentore, ma pensavo fosse una sua insicurezza…”.