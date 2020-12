Cosa sapere su Magalí Alejandra Gil: chi è la presunta sesta figlia di Maradona, cremazione bloccata, attesa per il test del DNA.

La figura di Diego Armando Maradona continua a generare luci e ombre. Quasi un mese dopo la sua morte, avvenuta il 25 novembre, la giustizia argentina ha dato ragione a Magalí Alejandra Gil, una ragazza di 25 anni che vuole conoscere la sua identità e sapere se Diego è il suo padre biologico.

La giovane infatti si presume sia la sesta figlia mai riconosciuta di Maradona: la procura ha chiesto al cimitero Jardin Bella Vista, contea di San Miguel, provincia di Buenos Aires, di vietare la cremazione delle spoglie di Diego Armando Maradona. La notizia è stata rivelata dal quotidiano Clarin.

Test del DNA per Magalí Alejandra Gil: presunta sesta figlia di Maradona

L’azione imposta dal tribunale nelle scorse ore impone “che nessuna azione possa essere intrapresa nei confronti del corpo” dell’ex Pibe de Oro. Magalí Gil è nato nel dicembre 1995 ed è stato dato in adozione. Due anni fa ha saputo che Diego Maradona poteva essere il suo padre biologico, dopo una chiacchierata con la madre biologica che aveva appena incontrato. Fino a quel momento conosceva il nome di sua madre, ma invece non aveva mai saputo nulla su chi fosse suo padre.

Da quel momento in poi, il suo avvocato, Marcelo Izquierdo, ha portato il caso in tribunale e ha contattato Matías Morla, l’avvocato di Diego Armando Maradona, che aveva assicurato che il suo cliente era disponibile a fare le analisi corrispondenti per scoprire se la giovane donna era sua figlia. Nel caso in cui l’analisi di compatibilità del DNA di Magalí e Diego Maradona fosse “positiva”, la giovane donna diventerebbe la sesta erede dell’ex calciatore insieme a Dalma, Giannina, Diego Jr, Jana e Diego Fernando. In attesa anche di scoprire la verità su Santiago Lara: anche lui dice di essere figlio di Maradona.