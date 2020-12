Madre e figlia morte, avevano 25 e 2 anni: trovate così in casa

È in corso una inchiesta ufficiale da parte della polizia in seguito al ritrovamento di madre e figlia morte nella loro abitazione.

Si indaga sul caso di madre e figlia morte, che sono stati trovati già privi di vita nel corso della giornata di lunedì 14 dicembre. La scoperta è avvenuta all’interno di un appartamento situato nella zona ovest di Londra, ad Old Meadow.

La donna aveva 25 anni e la sua bambina appena due. L’intervento a seguito del quale sono rinvenuti i due cadaveri ha visto arrivare sulla scena del delitto diversi operatori dei servizi medici oltre che numerosi poliziotti, poco dopo le ore 16:00 locali di ieri, le 17:00 in Italia. Nonostante manchi ancora una conferma in merito a ciò, non vi è alcun dubbio su un vincolo di parentela stretto tra l’adulta e la bimba. Una indagine è in corso allo scopo di fare maggiore luce su cosa possa essere avvenuto. Occorre stabilire le cause del decesso della 25enne e della piccola, e cercare anche ulteriori conferme per quanto riguarda il luogo della morte. Infatti potrebbe anche darsi che le due siano state portate in quella abitazione quando erano già morte, qualora ci fosse la responsabilità di terzi.

Madre e figlia morte, non sarebbe coinvolto nessun altro nel duplice delitto

Per il momento gli inquirenti non escludono alcuna possibilità e hanno cominciato a sottoporre ad interrogatorio i vicini di casa. Nel frattempo sono anche al lavoro per cercare di individuare eventuali parenti e conoscenti stretti della ragazza. Successivi aggiornamenti hanno comunque spinto un portavoce della polizia di Londra ad affermare che non dovrebbe essere coinvolto nessun altro in questa vicenda.

Per cui gli sforzi delle forze dell’ordine si starebbero concentrando sulla tesi dell’omicidio suicidio. Oppure su una sfortunata quanto tragica eventualità, come una fuga accidentale da monossido di carbonio che potrebbe avere provocato la morte delle due persone nel corso della notte, durante il loro sonno.