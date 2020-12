Lorella Cuccarini, confessione sulla lite con Matano: “Ringrazio il cielo”

Lorella Cuccarini ha raccontato il suo rapporto con l’ex collega Alberto Matano e come ha iniziato a lavorare per Maria De Filippi.

Lorella Cuccarini è una delle nuove professoresse di ballo nella scuola di “Amici” di Maria De Filippi. La conduttrice e ballerina ha raccontato com’è nata la loro collaborazione, iniziata dopo un periodo decisamente nero per la professionista.

Lorella Cuccarini sembra essersi ambientata perfettamente nella scuola di “Amici“, cercando di trasmettere ai suoi allievi la sua stessa passione per il lavoro e incoraggiandoli a credere sempre nelle proprie abilità. La professionista arriva da un periodo che l’ha vista combattere contro polemiche e pregiudizi e che, a causa della sua “ingenuità“, come l’ha definita Maria De Filippi, l’ha vista identificarsi con il movimento sovranista. Da lì, l’ex ballerina è approdata alla conduzione de “La Vita in Diretta” al fianco di Alberto Matano. I due hanno lavorato insieme fianco a fianco per nove mesi, poi il loro rapporto si è incrinato irrimediabilmente. La Cuccarini ha denunciato con una e-mail i comportamenti scorretti che il collega ha avuto nei suoi confronti.

Lorella Cuccarini, la telefonata inaspettata di Maria De Filippi

In un’intervista rilasciata a Chi, Lorella Cuccarini ha preferito non parlare della sua esperienza al programma di Rai1 e ha scelto di non nominare il suo ex collega, con il quale sembra che oggi non si frequenti più. Ha sottolineato l’importanza che “La Vita in Diretta” ha avuto per la sua carriera: “E’ una prova che ringrazio il cielo di avere affrontato: mi ha reso più fote e mi ha dato la misura di quello che so fare“, ha dichiarato.

Nonostante le porte della Rai si siano chiuse per Lorella Cuccarini, la telefonata di Maria De Filippi è arrivata al momento più opportuno, quando non sembravano esserci altre prospettive televisive in vista per la conduttrice. “La chiamata di Maria è stata inattesa e meravigliosa e non ci ha messo molto a convincermi“. L’idea di insegnare danza in un talent come “Amici” è stata subito allettante: “Arrivare a fare una trasmissione così, dopo 35 anni di carriera, in un momento particolare…l’idea di restituire quella grande fortuna che ho avuto. Questo è l’allineamento dei pianeti“, ha dichiarato la showgirl.