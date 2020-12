Le Larve: il nuovo promettente gruppo che ha sbancato ad AmaSanremo

By

Le Larve sono un nuovo gruppo che ha lasciato tutti senza parole ad AmaSanremo. Scopriamo chi sono i suoi membri.

Questa band è stata percepita subito come molto promettente e ha stupito tutti con la sua esibizione ad AmaSanremo. In attesa della finalissima di Sanremo Giovani tutti gli artisti si sono esibiti in cinque puntate dove hanno potuto farsi conoscere e apprezzare.

Questa sera, Le Larve cercheranno di fare il grande salto verso il Festival. Dovranno dare il meglio di loro e sfoderare tutte le loro risorse. Nell’attesa di sapere l’esito, scopriamo tutto su questo gruppo.

Le Larve: da dove nasce questo gruppo?

Stefano Mura, Mattia Micalich, Edoardo Bozzo, Jacopo Morroni e Jacopo Castagna sono i membri di questa talentuosissima band. Il gruppo nasce nell’estate del 2011, periodo che vede il frontman (Jacopo Castagna) essere l’autore di diversi brani originali che ha un’anima decisamente rock. Dal 2014 si esibisce da solista e riesce ad arrivare molte volte alle fasi finali del tour Music Fest.

Una svolta importante arriva nel 2015 quando si lega all’etichetta indipendente LDM e registra il disco “Non sono d’accordo” in collaborazione con “Bodacious Collective“, un gruppo di produzione musicale capitolino. La produzione del disco coinvolge dei musicisti molto noti come Giovanni Pallotti e Davide Sollazzi che hanno lavorato con artisti del calibro di Calcutta, Marco Mengoni e Jeff Beck.

Nel 2018 arrivano altri cambiamenti perché Castagna si stacca da LDM e conosce Davide Maggioni che diventerà il suo manager. Grazie al suo lavoro riuscirà ad ottenere l’attenzione di Universal Music. Ad oggi la band ha aggiunto molti elementi arrivando a cinque.

“Semplice” e “Lunedì” sono solo alcuni dei singoli de Le Larve ed ora sono tutti incollati agli schermi per vedere se riusciranno ad arrivare a Sanremo.