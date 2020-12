Idee Regalo di Natale: la gift card di Ryanair

L’idea regalo di Natale perfetta per chi ama viaggiare. La gift card di Ryanair per volare nel 2021.

Natale 2020 è alle porte e come sappiamo sarà sicuramente un 25 dicembre molto particolare diverso dal solito e in tutto e per tutto. La situazione è emotivamente provante: non sappiamo infatti se e come potremmo raggiungere i nostri genitori, i nostri parenti e i nostri cari per le feste. Tutto per cercare di limitare il più possibile l’aumento di contagi legati al coronavirus.

Cos’è la gift card di Ryanair

Anche fare i regali di Natale si sta dimostrando essere una cosa piuttosto complicata. Tuttavia per chi ama viaggiare Ryanair ha deciso di lanciare un’iniziativa molto interessante. Si tratta di una Gift Card da regalare proprio a Natale da far trovare sotto l’albero il 25 dicembre per i viaggi nel 2021.

Perché sceglierla come regalo di Natale?

Lo scorso anno le Gift Card avevano avuto un ottimo successo e quindi per questo 2020 la compagnia aerea dichiarato di aspettarsi gli stessi risultati se non di più. È innegabile, infatti che in questo 2020 i viaggiatori abituali e coloro che amavano regalarsi dei momenti di relax, o almeno un weekend ogni tanto, in giro per il mondo e l’Europa si sono dovuti fermare. Ecco allora che una card per i viaggi nel 2021 potrebbe essere molto interessante da sfruttare per poter realizzare tutti i sogni che non si sono potuti portare a termine nel 2020.

Chiara Ravara, Head of International Communication, della compagnia ha dichiarato che secondo i sondaggi i viaggi e la voglia di partire quest’anno sono tra i desideri in cima alla lista per Natale. Questa lunga pausa dai viaggi nel 2020 sicuramente farà crescere ancora di più la voglia di partire da parte di moltissime persone. Ecco allora che un’idea regalo per questo Natale 2020 per chi ama viaggiare potrebbe essere proprio la Gift Card di Ryanair.

Sul sito troverete tutte le indicazioni per fare questo regalo di Natale a chi amate e lasciarlo senza parole.