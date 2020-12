Conosciamo meglio la storia di Gaudiano: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del concorrente di Sanremo Giovani

Luca Gaudiano nasce a Foggia il 3 dicembre del 1991. Sua madre è docente di lettere, mentre papà è ingegnere. Grazie proprio a quest’ultimo è nata la sua passione verso la musica dopo il regalo di una chitarra per i suoi 15 anni. Prima il diploma, poi il trasferimento a Roma per continuare a studia musica entrando anche in teatro. Suo padre, inoltre, non ce l’ha fatta a causa di un tumore al cervello. Così dopo la sua scomparsa si è trasferito a Milano registrando i suoi lavori con il producer Francesco Cataldo, grazie all’incontro con Adom Srl e Leave Music.

Leggi anche —> Sanremo Giovani, la finale stasera 17 Dicembre: tutti i cantanti in gara

Gaudiano chi è: le curiosità sulla carriera

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Nel settembre 2020 è uscito 45giri digitale. “Le cose inutili” (Leave Music), con all’interno un lato A, “Le cose inutili”, singolo scritto durante lockdown, e un lato B, “Acqua per occhi rossi”. A Sanremo Giovani ha portato “Polvere da sparo” ed è stato selezionato tra i 20 finalisti di AmaSanremo.