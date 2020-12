Folcast chi è: età, carriera e curiosità sul concorrente di Sanremo Giovani

Conosciamo meglio la storia di Folcast: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del concorrente di Sanremo Giovani

Daniele Folcarelli, in arte Folcast, classe 1992, è un cantautore romano che si è appassionato alla musica fin dall’età di 11 anni. Inoltre, ha studiato chitarra fino ad arrivare a conquistare la laurea in chitarra pop al Conservatorio. Come artista ha preso spunto dal groove miscelando vari genere per il suo percorso: dal funk al soul con punte di R&B, blues, pop e rock.

Folcast chi è: tutte le curiosità sul cantautore

Folcast ha pubblicato nel 2015 l’ep che porta il suo nome, poi è stato protagonista con l’album “Quess” del 2017. Dopo due anni è di nuovo pronto con il singolo “Cafu“. Ad inizio 2020 lavora al suo secondo album, prodotto da Tommaso Colliva. In estate è stato anche protagonista all’opening act del live di Daniele Silvestri al Festival Suoni di Marca. Per Sanremo Giovani ha portato il brano “Scopriti“, scritto e composto da lui. Alla composizione hanno collaborato Tommaso Colliva, che ha curato anche la produzione artistica, e Raffaele Scogna. L’arrangiamento degli archi è a cura di Rodrigo D’Erasmo. Sul suo profilo Instagram è molto seguito con 100 post pubblicati e ben circa 3mila followers che lo sostengono già da tempo.