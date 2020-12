Filippo Nardi, parla l’ex Veronica Graf: “Mi ha costretta ad abortire”

Veronica Graf ha lanciato una bomba riguardo il suo ex fidanzato, il nuovo ingresso del Grande Fratello Vip, Filippo Nardi.

La ex gieffina Veronica Graf ha lanciato una bomba in un’intervista concessa al settimanale Nuovo, parlando del nuovo ingresso del “Grande Fratello Vip“, Filippo Nardi. Ha confermato di aver avuto una storia d’amore con lui e di essere perfino rimasta incinta del suo bambino.

Secondo le parole di Veronica Graf, quando ha confessato a Nardi di aspettare un figlio da lui, l’uomo ha risposto con estrema durezza: “Non pensare di tenere questo bambino. Io voglio una relazione con te ma non un figlio“, le ha detto. La ex gieffina lo definisce l’uomo che le ha rovinato la vita, per colpa del quale non vuole più avere a che fare con gli uomini. I due si erano conosciuti nel 2018 a Milano Marittima, dove Filippo lavorava come disc jockey. Il Conte le avrebbe chiesto il numero, iniziando un corteggiamento virtuale piuttosto insistente al quale la Graf non ha ceduto subito, in quanto vivendo ad Ibiza, gli ha dovuto dare buca più volte.

Veronica Graf, costretta all’aborto da Filippo Nardi

Veronica Graf ha raccontato che la passione tra loro è sfociata ad agosto del 2019: “Una sera siamo andati a bere qualcosa insieme: una volta risaliti sull’auto la passione ha preso il sopravvento e non abbiamo fatto in tempo ad arrivare in hotel. Ci siamo fermati in una pineta lungo la strada e abbiamo fatto l’amore“. La ex gieffina ha raccontato che è stata proprio in quell’occasione ad essere successo l’incidente, nonostante abbia scoperto di essere incinta solo dopo tre settimane.

Filippo Nardi, però, le ha chiesto di “trovare una soluzione“, dicendole di non avere soldi per mantenere un figlio. Veronica ha scelto di abortire, ma oggi si dice pentita di quel gesto: “So di aver sbagliato ad abortire e darei la vita per poter tornare indietro e fare un’altra scelta, ma allora non me la sentivo di crescere un figlio da sola“. Dopo quell’esperienza però, ha chiuso definitivamente la storia con Nardi e ha perso la fiducia negli uomini.