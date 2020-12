Diletta Leotta sexy sulla copertina di Postalmarket, fan impazziti. La splendida conduttrice televisiva fa scatenare, con la sua immagine, una pioggia di commenti sui social dai propri estimatori.





Una copertina sta riscuotendo in queste ore un grande successo tra gli utenti della rete. E’ quella pubblicata dalla bellissima Leotta. La conduttrice viene infatti ritratta sul primo numero di una rivista della quale si annuncia un grande ritorno.

Diletta Leotta sexy sulla copertina di Postalmarket, i fan impazziscono sui social

La splendida conduttrice torna al centro delle pagine social. Questa volta lo ha fatto pubblicando un’immagine che la ritrae in primo piano sulla copertina di una rivista storica, ovvero Postalmarket, che tornerà in formato cartaceo, esattamente come era negli anni 70 e 80.

Leggi anche –> Diletta Leotta provoca, le gambe fanno impazzire: “Le cose comode”

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale –> CLICCA QUI

La Leotta ha annunciato, con l’immagine e il post pubblicato su Instagram, il ritorno, per l’autunno inverno del 2021 della rivista in formato cartaceo. Postalmarket sarà il portale del Made in Italy dedicato alle piccole, medie e grandi imprese.

Potrebbe interessarti anche –> Diletta Leotta studia da attrice: “Mi preparo duramente” – FOTO

Nell’immagine Diletta, su uno sfondo blu, viene ritratta in primo piano mostrando un sorriso sexy. Prima di lei, altre bellissime donne erano state ritratte sulla copertina della stessa rivista, a cominciare da Claudia Schiffer fino a Cindy Crawford, da Monica Bellucci a Carla Bruni. La Leotta dovrà certamente sentirsi molto onorata di essere stata scelta anche lei come protagonista del medesimo scatto.

I fan della Leotta sono del tutto impazziti in rete e hanno tempestato il post di moltissimi commenti, per complimentarsi con la conduttrice e per sottolineare il proprio entusiasmo per questo nuovo progetto da lei sponsorizzato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)