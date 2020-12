Cristiano Malgioglio, ansia per il fidanzato turco: due mesi in ospedale per il Covid

Sembrerebbe proprio che Cristiano Malgioglio abbia perso la testa per un uomo di origini turche, che ha recentemente contratto il Covid.

Proprio così, sembrerebbe che il celebre Cristiano Malgoglio abbia veramente perso la testa per un ragazzo turco e che non si tratti di un’indiscrezione. Secondo Libero Quotidiano infatti, l’uomo sarebbe davvero impegnato sentimentalmente con il trentacinquenne bello come il sole. Malgioglio si trova al momento all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, e di fronte alle telecamere ha dichiarato di essere in attesa di qualche messaggio da parte della sua dolce metà. Non si tratta dunque di uno scherzo, e pare proprio che il misterioso uomo esista davvero.

Cristiano ed il ragazzo turco, a causa della pandemia, sono stati costretti a vivere una vera e propria relazione a distanza, ma non è finita qui. L’uomo ha raccontato che il compagno ha contratto il Covid-19, ed è stato davvero in ansia per lui e per il doloroso momento che la sua metà ha dovuto affrontare. “Sono otto mesi che non ci vediamo, ma lui è un ragazzo meraviglioso. Si è ammalato di Covid-19, e mi ha spezzato il cuore.” ha raccontato Malgioglio.

Sembrerebbe però che il fidanzato di Cristiano sia riuscito ad affrontare a testa alta il virus e che ora si senta meglio. È stato lo stesso Malgioglio a dichiararlo. “È stato due mesi in ospedale, ma ora è uscito. È forte ed è sicuro”. Il Vippone dell’edizione del GFV di quest’anno ha annunciato che, non appena la situazione sanitaria glielo permetterà, correrà in Turchia a riabbracciare la sua dolce metà, e noi non vediamo l’ora di conoscere ogni dettaglio del loro prossimo incontro.

Cristiano Malgioglio, chi è il fidanzato turco che abita a più di 2000 chilometri di distanza da lui

La notizia del nuovo e misterioso fidanzato di Cristiano Malgioglio ha fatto molto discutere durante le ultime ore. Sembrerebbe proprio che il ragazzo esista davvero, e che i due stiano vivendo una serena storia d’amore, seppur ostacolata dalla pandemia da Covid-19. “A separarci sono 2000 chilometri, ma per fortuna la tecnologia aiuta anche due innamorati come noi.” ha raccontato Cristiano. Poi ha aggiunto qualche dettaglio in più sull’affascinante uomo 35enne. “È un nutrizionista e, assieme al fratello, gestisce una palestra nel cuore di Istambul“. A questo punto sono tutti curiosi di scoprire l’identità dell’uomo che ha rubato il cuore al celebre Vippone.