Coronavirus 17 dicembre: scendono ancora positivi e ricoveri

Emergenza Coronavirus oggi 17 dicembre in Italia: scendono ancora positivi e ricoveri, la situazione aggiornata.

Dati preoccupanti anche oggi, ma che mostrano ancora un calo dei numeri per quanto riguarda il contagio da Coronavirus nel nostro Paese. Poco più di 18mila sono oggi i positivi, a fronte di 185mila tamponi, con un’incidenza che sfiora ancora il 10% del rapporto tra positivi e totale dei tamponi effettuati.

Preoccupante anche oggi il dato sul numero dei decessi, che al momento è l’unico che non mostra assolutamente rallentamenti. I morti positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore sono stati in tutto 683. L’indice di gravità elaborato da Youtrend, che compara tutti i dati è oggi di 75/100 contro i 76/100 di ieri.

Dati Coronavirus Italia oggi 17 dicembre: la situazione

Calano di oltre 10mila persone gli attualmente positivi, che sono oggi 635.343 e un altro dato confortante è quello di dimessi o guariti, che sono 27.913 nelle ultime 24 ore. Buono anche il dato dei ricoveri ospedali, che scendono di 541 e sono ora in totale poco più di 29mila, con dunque oltre 600mila persone che sono malate ma in isolamento domiciliare. Scende ancora anche il numero dei ricoveri in terapia intensiva: sono 2.855, 71 in meno rispetto a ieri.

Se si guarda all’ultima settimana, il dato medio dei contagi giornalieri è di 17.033 casi in media al giorno, con un calo del 3% in una settimane e ancora più importante è il calo del 41% dei ricoveri in terapia intensiva. Si viaggia al ritmo medio di 62 ricoveri gravi in meno al giorno. Sale invece ancora il numero medio dei decessi, che però è solo uno in più rispetto alla settimana scorsa, per cui percentualmente il dato è invariato.