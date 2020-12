L’attaccante della Lazio e della Nazionale Ciro Immobile è davvero irriconoscibile in questo scatto dell’infanzia.

Oggi è diventato uno degli attaccanti più spietati e prolifici della nostra massima serie. Ciro Immobile è da anni un calciatore implacabile, capace di mettere a segno più di 20 gol in una singola stagione e di raggiungere il record di gol in una stagione nel massimo campionato. Le ultime prestazioni in Champions League hanno mostrato che il suo livello ormai è internazionale e per essere considerato uno dei più forti al mondo gli basta solo affermarsi anche con la nazionale di Roberto Mancini.

Come potete vedere nello scatto che vi mostriamo sopra, per l’attaccante napoletano il calcio è stato sempre una parte importante della vita. In questa foto lo vediamo in posa su un campo di terra battuta, con indosso il completino del Parma. Cresciuto nelle giovanili del Sorrento, Ciro è stato notato da ragazzino dagli scout della Juventus che lo hanno voluto per farlo crescere dalle parti di Torino. Il suo talento era così cristallino che l’esordio tra i grandi è avvenuto quando aveva appena 18 anni, con la maglia bianconera.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Ciro Immobile: la carriera del calciatore della Lazio

Il calciatore è rimasto nella Primavera juventina sino ai 20 anni, quando è stato ceduto in prestito al Siena. Il primo anno da professionista non ha convinto e Ciro è stato girato prima al Grosseto e poi al Pescara. In Abruzzo, complice la mano di Zeman e la presenza in squadra di altri due talenti come Insigne e Verratti, Immobile è esploso, segnando ben 28 reti nel campionato di Serie B.

Leggi anche ->Uno dei bomber più forti al mondo, lo riconoscete in foto?

Al suo talento ha creduto il Genoa, che lo ha acquistato dalla Juventus e fatto giocare titolare in Serie A. Il primo anno nella massima serie è stato avaro di soddisfazioni, ma quello successivo con la maglia del Torino ne ha segnato la definitiva consacrazione. L’anno dopo lo ha voluto il Borussia Dortmund per sostituire Lewandowski, ma la parentesi in Germania non è stata felice e dopo solo un anno è stato ceduto al Siviglia. Anche in Spagna il talento di Immobile sembrava essersi perso e nel 2016 ha fatto ritorno in Italia, in quel Torino che l’aveva lanciato.

Leggi anche ->Lo riconoscete? Si tratta di un noto cuoco e conduttore televisivo

I sei mesi passati in granata non sono stati eccellenti, ma nel suo talento ha creduto comunque la Lazio. A Roma Ciro ha ritrovato fiducia e serenità ed in 4 anni ha messo a segno 110 reti con la maglia biancoceleste (+ di 25 a stagione). Il sogno di diventare un grande calciatore è diventato realtà, adesso gli rimane quello di vincere qualcosa di importante con la maglia della Lazio e con quella della Nazionale azzurra.