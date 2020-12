Chi sono I Desideri, il duo che sta spopolando a Sanremo Giovani 2020

By

Il duo I Desideri è pronto a sorprendere tutti durante la finale di stasera di Sanremo Giovani. Scopriamo qualcosa in più su di loro.

La finale di Sanremo Giovani è oramai alle porte, ed è pronta a tenere tutto il pubblico con il fiato sospeso. Sono 10 i concorrenti rimasti in gara, e tra di loro ci sono I Desideri, un promettente duo che ha rubato il cuore dei telespettatori. Scopriamo insieme qualcosa in più su di loro e sulla loro vita privata.

Il duo è originario di Marcianise, in provincia di Caserta, ed è composto dai fratelli Giuliano e Salvatore Iadicicco. Promettenti e talentuosi, i due ragazzi coltivano sin da piccoli il sogno di far conoscere i loro brani a livello nazionale e di poter emergere sul panorama musicale italiano. Stanno facendo scintille sul palco di Sanremo Giovani, ed il pubblico è già impazzito per loro. Riusciranno a coronare il loro sogno dopo la finale di stasera?

Giuliano e Salvatore hanno rispettivamente 20 e 21 anni, si passano dunque pochissimo. È stato il padre, Nico Desideri, un celebre cantante neomelodico famoso a Napoli, a trasmettergli l’amore e la passione per la musica e a permettergli di fare le prime esperienze lavorative. Il duo ha collaborato con Clementino, ed ha messo la firma sulla colonna sonora di Gomorra – La serie 2. I due ragazzi si sono riusciti a far notare anche dalla Sony, che ha accettato di produrre il loro primo album, intitolato #Uagliò. Tra i brani più famosi, citiamo Made in Sud e Hey zio, che hanno riscosso discreto successo a livello nazionale.

Sanremo Giovani, la finale di stasera: I Desideri tra i possibili vincitori

Stasera, giovedì 17 Dicembre 2020, andrà in onda la finale di Sanremo Giovani. La diretta sarà trasmessa su RaiUno alle 21:30 ed è pronta a vedere i finalisti sfidarsi a colpi di note musicali. Sono soltanto 10 i concorrenti ad aver passato le semifinali e oggi si contenderanno il primo posto. Il duo I Desideri combatterà fino all’ultimo per aggiudicarsi il podio e sono tutti curiosi di scoprire come andrà a finire. Chi sarà il vincitore di questa edizione?