Chi è Simone Avincola, uno dei protagonisti di Sanremo Giovani 2020

Simone Avincola è uno dei concorrenti che stasera si contenderanno la finale di Sanremo Giovani. Scopriamo insieme qualcosa in più su di lui.

L’edizione di quest’anno di Sanremo Giovani sta letteralmente mandando in visibilio il pubblico. La finale è oramai alle porte e i 10 concorrenti rimasti in gara sono pronti alla sfida. Tra di loro c’è il giovane Simone Avincola, uno degli artisti emergenti più promettenti dell’edizione. Scopriamo qualcosa in più su di lui e sulla sua vita privata.

Leggi anche->Sanremo Giovani, la finale stasera 17 Dicembre: tutti i cantanti in gara

Avincola è sicuramente uno dei protagonisti dell’edizione di quest’anno di Sanremo Giovani. Il ragazzo, che ha raggiunto le semifinali, ha conquistato in poco tempo con il suo talento ed il suo pizzico di follia il cuore di Fiorello e quello del pubblico. Il suo genere è l’indie/underground italiano, ed il suo sogno è quello di condividere la sua musica con più persone possibile.

Leggi anche->Sanremo Giovani, protesta dei discografici contro la Rai: ecco perché

Simone, classe 1987, ha sempre preferito non partecipare a gare. Proprio per questo ha evitato il più possibile i talent, rifiutando, stando a quello che ha raccontato in un’intervista per SoloGossip, una partecipazione al programma The Voice. Nel corso della sua carriera musicale ha vinto alcuni premi e riconoscimenti, tra cui il Premio Botteghe d’Autore e il Premio Stefano Rosso.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Sanremo Giovani, la finale di stasera: Simone Avincola tra i possibili vincitori

Stasera, giovedì 17 Dicembre 2020, andrà in onda la finale di Sanremo Giovani. Quest’ultima sarà trasmessa in diretta su RaiUno alle ore 21:30 ed è pronta a tenere tutto il pubblico incollato alla televisione. Sono soltanto 10 i concorrenti ad aver passato le semifinali, e tra poche ore si contenderanno la vittoria. Simone Avincola è tra di loro, e potrebbe stringere tra le mani la tanto ambita coppa. Chi sarà il vincitore? Sono tutti curiosi di scoprirlo.