Chi è M.E.R.L.O.T: vita privata e curiosità sul cantautore lucano di AmaSanremo

M.E.R.L.O.T. è uno degli artisti e cantautori che ha stupito maggiormente ad AmaSanremo. Scopriamo tutto su di lui.

Se da molti è conosciuto come M.E.R.L.O.T. , nella vita di tutti i giorni è Manuel Schiavone. Anche lui come molti altri cercherà di dare il tutto per tutto nella finalissima di questa sera, 17 dicembre.

Nell’attesa di sapere il risultato di questa, scopriamo qualcosa in più sulla vita e la carriera di questo giovane cantautore che ha già saputo conquistare molti telespettatori.

M.E.R.L.O.T. : uno dei protagonisti di AmaSanremo

Classe 1998, M.E.R.L.O.T. è cresciuto a Grassano in Basilicata e poi si è trasferito a Bologna nel 2017. Sarà proprio in questo ambito che inizierà a muoversi nel mondo della musica. Per prima cosa, si dedica alla produzione di alcuni dei suoi primi pezzi, ma la svolta vera e propria arriverà nel 2020 con la pubblicazione di tre singoli.

“Ventitre“, “Signorina” e “Sparami nel petto” hanno avuto un discreto successo soprattutto su Spotify. Grazie a loro il suo nome ha cominciato ad essere conosciuto e a farsi strada nel mondo della musica. La sua grande passione per quest’arte viene da suo padre che suona il basso e la chitarra. La cosa divertente è che lui non aveva mai pensato di fare musica prima del suo trasferimento Bologna.

Durante la sua carriera ha anche suonato in apertura ad altri giovani talenti come Fulminacci. Ad oggi, tutti i suoi fan sperano che il giovane cantautore riesca a farsi strada fino al Festival di Sanremo. Ora non ci resta altro che guardare la finalissima e vedere se riuscirà a trionfare.