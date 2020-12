Chi è Hu: vita, carriera e foto della cantante Federica Ferracuti

Scopriamo chi è Hu: vita, curiosità e carriera della cantante che ha conquistato il popolo di YouTube in questo 2020.

Ci si avvicina all’appuntamento con il festival della musica italiana, quest’anno posticipato causa covid all’aprile del 2021. La speranza della Rai e della città di Sanremo è che per quella data le restrizioni legate all’emergenza sanitaria siano minori e si possa godere del festival anche in presenza. Qualora non dovesse essere così, gli appassionati potranno in ogni caso seguirlo in diretta tv e streaming.

C’è grande curiosità, come ogni anno, sulle nuove proposte che si presenteranno sul palco dell’Ariston. Come accade ormai da qualche tempo l’approdo nella competizione principale arriva attraverso una competizione tra giovani. Solo i vincitori delle varie serate avranno la possibilità di arrivare a Sanremo. Si tratta di una grandissima opportunità, visto che i talenti emersi da AmaSanremo competeranno direttamente con i big per la vittoria. Tra i prospetti più interessanti c’è anche la giovane cantante marchigiana Hu, scopriamo qualcosa in più su di lei.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Chi è Hu

Nata a Fermo nel 1994, l’artista marchigiana sia chiama Federica Ferracuti ed è cresciuta con la passione per la musica. Il suo nome d’arte è preso dalla divinità egizia del pensiero e della parola. Dotata di orecchio e talento ha imparato a suonare e cantare da autodidatta, adesso è in grado di suonare la chitarra ed il pianoforte. Da adolescente ha cominciato a studiare e comporre i propri testi, ma il suo primo album è uscito solamente nel 2019. Prima di provare a sfondare come cantautrice, infatti, si è occupata di comporre le musiche per alcune pubblicità tra cui spiccano quelle per la Lamborghini, Chiara Ferragni e lo Jagermeister.

Nel 2018 arriva tra i 10 finalisti dello Jager Music Club. L’album pubblicato nel 2019 ottiene visibilità e successo solamente verso la metà del 2020, grazie alla pubblicazione del singolo Occhi Niagara, lo stesso con il quale Hu andrà in concorso ad AmaSanremo.