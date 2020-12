Chi è Greta Zuccoli: età, carriera e vita privata della cantante di AmaSanremo

Greta Zuccoli è una delle finaliste del programma AmaSanremo. Scopriamo la vita di questa talentuosa cantante.

La Zuccoli è una cantante napoletana che si è subito fatta notare per le sue doti canore. La sua presenza scenica e la sua voce hanno ammaliata il pubblico e i giudici.

Questa sera la vedremo salire sul palco per gareggiare nella finalissima. Tutti si chiedono se riuscirà a guadagnarsi il palco di Sanremo 2021.

Greta Zuccoli: chi è la cantante che ha lasciato tutti senza parole

Grata ha 22 anni ed è nata a FuoriGrotta in provincia di Napoli. La sua passione per la musica inizia da subito: a soli 14 anni studiava canto moderno alla Scuola Musicisti Associati. Non perde tempo e inizia a studiare anche canto jazz al Conservatorio S. Pietro a Majella di Napoli. Durante tutta la sua formazione è influenzata particolarmente dai cantanti britannici e una delle artiste che più l’hanno ispirata è Norah Jones.

A 18 anni fonda la sua prima band: Greta & The Wheels. Quest’ultima la porterà a pubblicare il primo EP al cui interno ci sono i singoli “Darwin e Swinging in the town“. Questi sono stati usati dal palinsesto Rai per i Tg e il programma Kilimangiaro.

E’ giovanissima, ma alle spalle ha già delle collaborazioni molto importanti. Dopo aver pubblicato il primo EP, incontra Damien Rice che la porta con sé nei concerti del “Wood Water Wind Tour“. Durante questo periodo, Greta canterà le parti femminili di molte canzoni di Damine. I successi non finiscono qui dato che arriva anche la pubblicazione del suo primo album cantato in italiano. Nel 2020 lavora come corista nel tour di Diodato “Concerti di un’altra estate“.

Ad oggi, l’abbiamo vista sul palco di AmaSanremo e dopo aver dato il meglio di sé è riuscita a conquistarsi un posto nella finalissima. Questa sera, 17 dicembre, la ascolteremo cantare “Ogni Cosa Sa di Te“. Siamo tutti curiosi di vedere se riuscirà a raggiungere il Festival 2021.