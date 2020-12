Chi è Davide Shorty: età, social, vita privata e carriera

By

Davide Shorty è uno dei cantautori di questa edizione di AmaSanremo. Scopriamo tutto su di lui e sulla sua carriera.

Davide Shorty è uno degli artisti che ha colpito maggiormente il pubblico da casa. La sua voce e il suo aspetto non sono passati di certo inosservati.

Il cantante si era già fatto un nome partecipando a X factor alcuni anni fa. Ad oggi, è uno dei nomi più conosciuti del panorama underground musicale. Scopriamo insieme chi è.

Davide Shorty: da X Factor a Sanremo

Il suo vero nome è Davide Sciortino. Nato a Palermo nel 1989 è cresciuto in Sicilia, ma si è trasferito a Londra per studiare musica. Cambiare paese gli ha permesso di assorbire conoscenze da varie culture e da tutti i musicisti con cui è entrato in contatto.

A 18 anni inizia a dedicarsi alla musica rap e dal quel momento non ha smesso un attimo di scrivere le sue canzoni. Il ragazzo non ha perso tempo e ha iniziato subito a esibirsi in diversi locali.

Nella sua carriera ha alle spalle anche un’esperienza nel gruppo Retrospective for Love. Questa band è stata fondata insieme al chitarrista Alessandro La Barbera, il pianista Gaba e il bassista Agostino Collura. Con loro ha deciso di partecipare a X Factor dove è riuscito a conquistare tutti tra pubblico e giudici. Dopo aver conquistato il terzo posto, pubblica un EP con la hit “My Soul Trigger“.

Il suo primo album ufficiale, “Straniero“, arriva nel 2016. Due anni dopo pubblicherà “Terapia di gruppo” dove canta con il rapper Tormento nel brano “Fuori di noi“. Nel 2020, prima di iniziare l’avventura ad AmaSanremo, fa uscire il suo terzo album “La soluzione reboot“. Ad oggi, tutti i suoi fan sono impazienti di vedere se il brano “Regina” riuscirà a farlo arrivare sul palco del Festival di Sanremo.