Il terzo classificato di questa edizione di X-Factor, Blind single o fidanzato? Il trapper e lo scherzo a Emma Marrone.

Solo terzo a X-Factor, dove veniva dato anche per favoritissimo alla vigilia della finale, il trapper Blind è un giovanissimo cantante proveniente dalla periferia di Perugia, più precisamente da Ponte San Giovanni. Entrato nel team di Emma Marrone, è riuscito a farsi notare per le sue performance e i suoi brani inediti sono divenuti virali.

In particolare, ad avere un grande successo è stato un suo brano dal titolo “Cuore nero”. La canzone di Franco Popi Rujanin – questo il nome completo del trapper – è dedicata alla sua ex fidanzata ed è praticamente questo l’unico dettaglio che abbiamo della sua vita privata. Il ragazzo, infatti, durante il talent show ha preferito far parlare la musica.

Blind fidanzato con Emma Marrone: lo scherzo alla cantante

Sappiamo di lui che non ha vissuto un’infanzia e un’adolescenza facilissime, ma al contrario non sappiamo se sia fidanzato o single. Per tale ragione, lo scherzo confezionato insieme a Le Iene nei confronti di Emma Marrone, la sua giudice e coach in gara, ha solleticato la curiosità soprattutto del pubblico femminile e molto giovane del programma televisivo, che quest’anno ha vissuto una nuova giovinezza.

In sostanza, a Emma Marrone viene fatto credere dal trapper che stesse girando la notizia di un suo flirt con lo stesso Blind. Lei è molto arrabbiata per questo e in particolare sottolinea che la differenza di età tra i due è davvero tanta. Lui dal canto suo sembra essere molto divertito ed evidenzia: “Secondo me ci conviene che giri sta notizia, finiamo in copertina!”. Soltanto quando lei inizia davvero a perdere la calma, emerge che si tratta di uno scherzo ai suoi danni.