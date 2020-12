Biontech: “Grazie al vaccino il prossimo inverno sarà normale”

La tedesca Biontech, che ha collaborato alla realizzazione del vaccino Pfizer, parla di “situazione normale tra un anno”.

I ricercatori della tedesca Biontech, che hanno sviluppato il vaccino Pfizer in collaborazione con l’azienda farmaceutica statunitense, sono estremamente ottimisti riguardo al ritrovato da loro messo a punto. Alcuni responsabili della stessa Biontech infatti hanno tenuto una conferenza stampa nella quale hanno fatto riferimento ad un ritorno alla normalità del mondo già a partire dal prossimo inverno.

Tempo un anno e la pandemia risulterà, se non sconfitta, almeno fortemente ridimensionata. Parola di Ugur Sahin, che di Biontech è il fondatore. Lo scienziato di origine turca ha preso parte all’intervento in questione unitamente ad Angela Merkel ed al ministro della Salute tedesco, Jens Spahn. Tutti loro si sono espressi favorevolmente circa la non necessità di dovere fare ricorso ad un lockdown, come invece accadrà in Germania nel corso delle imminenti festività natalizie. Questione di giorni e partirà proprio a Berlino e dintorni un piano vaccini, che subito dopo Natale interesserà anche altri Paesi d’Europa, Italia inclusa. Il giorno in cui partiranno le vaccinazioni di massa dovrebbe essere il 27 settembre.

Biontech: “Il vaccino Pfizer ci farà tornare alla normalità”

Si attende soltanto il via libera da parte dell’Agenzia Europea del Farmaco, previsto invece una settimana prima, per il 21. Il progetto relativo al vaccino Pfizer Biontech ha avuto una durata di appena 11 mesi, con sforzi continui profusi anche nei giorni festivi. Biontech ha collaborato con Pfizer per potere ottenere ingenti finanziamenti e possibilità molto più vaste di quelle che, da sola, possiede. Ma finanziamenti e supporti sono arrivati anche dallo Stato tedesco.

La ricerca attuale ha preso slancio da un precedente lavoro di Biontech riguardo ad una cura rapida del cancro, basata sulla stimolazione da parte dell’RNA del sistema immunitario. Che è proprio il funzionamento principale che riguarda il vaccino Pfizer. L’azienda di biotecnologie ci lavorava da 20 anni, che è il tempo stimato dalla stessa riguardo a qualunque ricerca che si pone come obiettivo il salvare vite.