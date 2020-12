Bimba di 8 anni rapita dai vicini di casa: aperta la caccia all’uomo

Uscita di casa insieme alla vicina ed al fidanzato per andare al McDonald, una bimba di 8 anni non ha mai fatto ritorno.

Quello che doveva essere un pomeriggio diverso, passato in compagnia della vicina di casa e amica di famiglia Anne Marie Lawton, si è tramutato in un dramma per la piccola Tiolha, bimba di soli 8 anni residente a Bedminster (Bristol), e la sua famiglia. La mamma le aveva dato il permesso di andare al McDonald’s insieme all’amica di famiglia e ad un uomo mai visto prima, probabilmente il fidanzato della donna.

La piccola era attesa a casa entro un’ora, ma non vi ha mai fatto ritorno. Quando sono passate 4 ore senza avere notizie, la mamma ha denunciato la scomparsa della figlia alla polizia locale. L’ultima volta che la piccola è stata vista è stato ieri pomeriggio nei pressi del Mc Donald’s, da quel momento in poi di lei e della coppia si sono perse le tracce.

Bimba di 8 anni scomparsa, aperta un’indagine per rapimento

Il fatto che la piccola non sia rientrata in casa e che l’amica di famiglia non abbia risposto alle chiamate fa pensare che possa essere successo qualcosa di brutto. L’ipotesi seguita dalla polizia dell’Avon (che sta collaborando con le forze di polizia del Sommerset) è che la coppia possa aver deciso di rapire la piccola. Al momento non ci sono conferme sui sospetti, motivo per cui la polizia ha condiviso un appello rivolto alla piccola nel quale le chiede di mettersi in contatto con la madre o gli agenti se si trova in salvo.

Data la dinamica della scomparsa, però, non è possibile escludere il rapimento, motivo per cui è stata lanciata una caccia all’uomo e diffusa una foto della coppia insieme alla piccola al fine di ottenere informazioni dalla cittadinanza. Chiunque sia in possesso di informazioni, anche minime, sulla bimba o sui due sospettati è pregato di rivolgersi alle forze dell’ordine. Ogni dettaglio, infatti, può fare la differenza e permettere di riportare la piccola Tillie a casa dalla mamma.

