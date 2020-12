Avete mai visto la bellissima figlia di Amadeus? Tutto su Alice Sebastiani

Amadeus, prima di sposare Giovanna Civitillo, ha avuto come moglie Marisa di Martino che gli diede la figlia Alice Sebastiani, chi è lei.

Tutti noi conosciamo da anni Amadeus per quanto riguarda il suo lato di presentatore tv. Ed anche per quanto riguarda la vita privata del 58enne di Ravenna sono ben noti alcuni aspetti, come ad esempio la sua lunga relazione con Giovanna Civitillo. Quel che non è conosciuto da tutti è però il fatto che la napoletana di Vico Equense sia la sua seconda moglie.

Infatti Amadeus, al secolo Amedeo Sebastiani, è già stato sposato una prima volta. La sua prima moglie è Marisa di Martino e quelle nozze durarono dal 1993 al 2007, portando in dote anche Alice Sebastiani. Si tratta della figlia primogenita di Amadeus, venuta al mondo nel 1997. Lui poi dalla Civitillo ha avuto anche Josè Alberto nel 2009.

Amadeus figlia, Alice Sebastiani è una ragazza bellissima e determinatissima

La giovane Alice è cresciuta con i saldi valori morali che sono propri della sua famiglia. Sul suo conto sappiamo che si è laureata in Fashion Business e che aspira a farsi un nome nell’ambito della moda. Come molti altri suoi coetanei poi ama molto viaggiare. A soli 23 anni la figlia di Amadeus ha già visitato diversi Paesi in giro per il mondo, vivendo anche in Inghilterra. Al momento risulta ancora residente a Londra.

Con la seconda moglie di suo padre il rapporto è bellissimo. Le due vanno d’amore e d’accordo, cosa che dovrebbe essere la normalità. Non mancano occasioni nelle quali, sui social network, la stessa Giovanna Civitillo si rivolge alla ragazza come se fosse quasi sua figlia.