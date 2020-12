Amadeus è già stato sposato, perché è finito il matrimonio con Marisa Di Martino

Amadeus è stato sposato una prima volta con Marisa Di Martino: scopriamo perché la loro unione si è sciolta.

Siamo ormai abituati a vedere Amadeus in compagnia della splendida Giovanna Civitillo, donna che ha sposato nel 2009. I due si sono conosciuti al programma L’Eredità, nel quale la ballerina lavorava dal 2003. Il loro amore è sbocciato nel corso del 2007, dopo che il conduttore ha completato la separazione dalla prima moglie Marisa Di Martino. Secondo quanto emerso dalla cronaca di gossip di quegli anni, il loro rapporto non ha nulla a che vedere con la separazione.

Giovanna tuttavia è arrivata in un periodo buio per il conduttore, un periodo nel quale pensava di aver perso definitivamente la possibilità di innamorarsi nuovamente e nel quale il suo cuore era ferito dal fallimento di un matrimonio nel quale aveva creduto. L’amore nato con la showgirl gli ha ridato il sorriso e gli ha permesso di diventare padre per la seconda volta: nel 2009 è nato il suo secondogenito Josè Alberto. Nel 2019 la coppia si è sposata nuovamente, questa volta in chiesa.

Amadeus, perché è finito il primo matrimonio con Marisa Di Martino

A 13 anni di distanza dalla separazione con Marisa Di Martino non si conoscono ancora bene i dettagli che hanno portato alla separazione. Amadeus, per rispetto della propria privacy, di quella dell’ex moglie e della prima figlia, non ha parlato mai pubblicamente delle motivazioni di quella separazione. Secondo quanto emerso la coppia era in crisi già da diversi anni, una crisi che li ha allontanati al punto da convincerli che la cosa migliore per entrambi era divorziare.

Nemmeno Marisa Di Martino ha mai voluto parlare della propria vita privata e del perché si è separata con l’ex marito. La donna, anzi, è scomparsa dal mondo della televisione e da quello mediatico dal momento in cui non è stata più legata ad un uomo di spettacolo. Oggi di lei non si sa praticamente nulla e non è possibile trovare in rete delle foto che la ritraggono.

