Amadeus, chi è l’ex moglie Marisa Di Martino: età, foto, lavoro

Il conduttore del prossimo Sanremo Amadeus è stato sposato con Marisa Di Martino, scopriamo chi è: età, foto e lavoro.

Gli amanti del gossip conoscono vita, morte e miracoli dell’attuale compagna di Amadeus, Giovanna Civitillo. I due si sono conosciuti e innamorati a L’Eredità ed ora sembra siano più affiatati che mai. Prima delle nozze con la ballerina, però, il conduttore Rai è stato sposato per 14 anni con Marisa Di Martino. La loro storia d’amore pare si sia conclusa al termine di una lunga crisi coniugale che non è collegata in alcun modo alla successiva relazione di Amadeus.

Le informazioni su Marisa sono davvero scarne, sappiamo che si è conosciuta con Amadeus quando erano molto giovani e che hanno deciso di sposarsi nel 1993. Quel giorno era presente anche il più grande amico del conduttore, Fiorello, scelto per l’occasione come testimone di quella unione.

Chi è Marisa Di Martino, ex moglie di Amadeus

I primi anni di matrimonio sono stati perfetti, la coppia si amava e dal loro amore è nata anche una splendida figlia, di recente laureatasi, di nome Alice Sebastiani. Poi qualcosa si è rotto e all’inizio degli anni 2000 i problemi di coppia hanno portato ad un allontanamento costante tra i due, fino alla decisione di separarsi giunta a compimento nel 2007. Da quel momento in poi dell’ex moglie di Amadeus non si è saputo più nulla.

La donna non ha profili social dai quali attingere foto o informazioni e dopo la relazione con il conduttore non ha avuto altre relazioni note ai giornali di gossip. Da sempre molto attenta a proteggere la propria privacy, di lei non si conosce la città di residenza né l’attività lavorativa che svolge. Non è stato possibile scoprire nemmeno se dopo la separazione è riuscita a trovare nuovamente l’amore.

