Adriana Volpe marito, la clamorosa rivelazione che arriva da lei

Si parla di crisi Adriana Volpe marito. Da diverso tempo tra la conduttrice televisiva e Roberto Parli circolano voci di una profonda crisi.

Come vanno le cose tra Adriana Volpe e suo marito Roberto Parli? Non benissimo, purtroppo. E la conferma arriva proprio da lei, che non smentisce affatto l’esistenza di problemi con l’imprenditore. I due si sono sposati nel 2008 e hanno avuto la figlia Gisele nel 2011. Al settimanale ‘Nuovo’ diretto da Riccardo Signoretti, la 47enne di Trento informa che attualmente non vivono sotto allo stesso tetto.

Parli risiede ad oggi in Svizzera, lei invece a Milano. “Ma questo è in un periodo in cui navighiamo a vista. Io non sono andata da lui ma anche lui avrebbe potuto raggiungere me a Milano”. Di una crisi tra Adriana Volpe e il marito si parla ormai da quasi un anno. In particolare da quando la conduttrice televisiva ha preso parte alla scorsa edizione del ‘Grande Fratello Vip’. In tale circostanza la trentina sviluppò una affinità particolare con Andrea Denver.

Adriana Volpe marito, con Roberto Parli è crisi: e lei tornerebbe al GF Vip

La importante differenza di età (46 anni lei all’epoca, 28 lui, n.d.r.) non aveva affatto rappresentato un problema per i due. Ma da fuori, Roberto Parli era parso notevolmente infastidito da certi atteggiamenti avuti da sua moglie. Si riparla di una eventuale partecipazione ad una nuova edizione del reality, ed Adriana si mostra entusiasta. “Direi di si subito. In quella esperienza la gente mi ha conosciuta per quello che sono”.

Professionalmente lei è impegnata dallo scorso autunno alla conduzione di ‘Ogni Mattina’ su Tv8. Lo share però non sta premiando il programma. “Ma è perché stiamo sperimentando cose nuove. Ad ogni modo i conti si fanno sempre al termine”.