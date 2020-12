Le 5 migliori canzoni di Natale per stories instagram perfette

Natale sta arrivando! E con lui anche i nostri profili social si addobbano a dovere. Ma quali sono le 5 migliori canzoni natalizie da usare nelle stories?

Natale è ormai alle porte. E anche se quest’anno saremo costretti a rivedere qualche tradizione, c’è una ricorrenza che non muore mai: le canzoni natalizie. E se ad oggi addobbare a festa i propri profili social, soprattutto instagram, è tanto importante quanto fare l’albero e il presepe, quali sono le hit natalizie che non possono mancare nelle vostre stories di dicembre?

Le 5 hit di Natale immancabili nelle vostre stories

Last Christmas – Wham: cosa c’è di più anni ’80 di George Michael con un maglione natalizio a collo alto che balla tra addobbi e luci molto poco sobrie? Non è davvero Natale senza questa grande hit degli Wham del 1985 che fa da sottofondo a video di grandi cenoni, alberi sfavillanti e grandi paesaggi innevati.

2. Have yourself a merry little Chritsmas – Frank Sinatra: la calda voce del re dei crooners Frank Sinatra è proprio quello che ci vuole per cullare queste festività un po’ meste e poco brillanti. L’augurio nel brano è perfetto per il periodo storico: “il prossimo anno tutti i problemi saranno lontani” canta Frank. E noi vogliamo un po’ credergli.

3. Jingle Bell Rock – Achille Lauro & Annalisa: che non si dica che le canzoni di Natale non si adattano a tutte le epoche storiche. La hit di Achille Lauro e Annalisa è fresca di pubblicazione: con un sound anni ’20 rimodernato, è perfetta per balletti a tema, perché no, anche su Tik Tok.

4. Happy Xmas – John Lennon: abbiamo da poco ricordato la morte di questo grandissimo artista. John Lennon ha dimostrato talento e raffinatezza anche nelle canzoni natalizie e ci ha regalato questa indimenticabile hit. Un inno alla pace e alla libertà che ancora oggi, ahimè, è più attuale che mai. Ottimo per cantare a squarciagola con i congiunti.

5. Let it snow! – Dean Martin: impossibile non sentire l’atmosfera natalizia con il timbro caloroso e accogliente di Dean Martin. Tutto il mood anni ’50 di cui avete bisogno mentre impastate i ravioli e friggete gli struffoli per i vostri cari.

Quest’anno il Natale sarà decisamente meno brillante, affollato, pacchiano del solito. Ma niente ci vieta di alimentare lo spirito natalizio chiuso nel nostro bambino interiore con della buona musica a tema, e condividere la gioia delle Feste sui social!