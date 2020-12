Verona Sampdoria Serie A TIM: streaming DAZN, formazioni, precedenti

Il match tra Verona e Sampdoria è valido per la dodicesima giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Giornata ricca di sfide interessanti questa dodicesima di Serie A TIM, che ieri ha visto due pareggi negli anticipi tra Udinese e Crotone e Benevento e Lazio. La giornata di mercoledì si è aperta alle 18.30 con uno dei match di cartello. Si sono affrontate infatti Juventus e Atalanta, squadre che arrivano da periodi diversi.

Tra le sfide che viene proposta invece solo su Dazn c’è quella tra Verona e Sampdoria, due squadre che fanno i conti con una classifica che sorride molto alla formazione di casa e molto meno agli ospiti. Sette i punti nelle ultime tre partite per gli uomini di Juric, mentre quelli di Ranieri ne hanno raccolto uno nelle ultime 5 uscite.

Precedenti di Verona – Sampdoria e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo Stadio Bentegodi di Verona è solo su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky. Per gli abbonati al servizio, è visibile anche su DAZN1 al canale 209 della piattaforma Sky.

Quella di stasera sarà la sfida numero 49 tra le due squadre in Serie A TIM: Verona e Sampdoria si sono affrontate 24 volte in casa dei gialloblù. I precedenti sorridono decisamente alla formazione di casa che conduce negli scontri diretti in casa con 11 vittorie, 10 pareggi e 3 affermazioni dei blucerchiati. La Sampdoria però vuole tornare alla vittoria che manca dal 24 ottobre, quando si impose a sorpresa sull’Atalanta.

Verona e Sampdoria, le due squadre in campo: le formazioni

Juric e Ranieri hanno sciolto gli ultimi dubbi in vista del match di questa sera. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo: