Valigie Firenze, ne spunta una quarta ancora con resti umani

Nuovo macabro aggiornamento valigie Firenze. Nel campo adiacente il carcere di Sollicciano c’è un nuovo macabro ritrovamento nel giro di appena una settimana.

È diventato un vero e proprio giallo noto sul web come “valigie Firenze” ciò che sta avvenendo nell’area immediatamente antistante il carcere di Sollicciano, nel territorio del capoluogo toscano. Nel corso di meno di una settimana sono avvenute tre scoperte che riguardano dei cadaveri fatti a pezzi e messi in dei bagagli.

Adesso è emersa la scoperta di una quarta valigia, sempre con parti umane di un corpo smembrato. Nella giornata di ieri erano stati compiuti dei passi in avanti decisivi per l’identificazione dei due corpi ritrovati. In due borsoni ci sarebbe il corpo di Shpetim Pasho, un cittadino albanese scomparso nel 2015 assieme alla moglie. L’identificazione sarebbe avvenuta grazie ad un tatuaggio. Ci sarebbe anche una ulteriore conferma mediante una impronta di un dito.

Valigie Firenze, quarta scoperta in neppure una settimana

Il quarto ritrovamento si è verificato ancora una volta nella stessa zona, un campo situato a breve distanza dalla superstrada Firenze-Pisa-Livorno. La coppia era arrivata dall’Albania in visita a dei parenti. Proprio nel carcere di Sollicciano poi c’era un loro figlio recluso, evaso nel 2016 ed irrintracciabile da allora.

L’uomo venne arrestato per dei reati di droga e rimase in cella fino ad ottobre di quattro anni fa. Dopo ulteriori due settimane di domiciliari, questi evase e da allora non si è più saputo nulla di lui. Attualmente ha ancora da scontare quattro anni di detenzione.