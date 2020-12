Vaccino Covid, si dall’Agenzia del Farmaco per distribuirlo prima di Natale

L’ECA, Agenzia Europea del Farmaco, anticipa la distribuzione del vaccino Covid. Come e quando si agirà nella diffusione del ritrovato.

Il vaccino Covid è pronto a sbarcare in Europa, inteso come UE. Nella giornata di ieri il quotidiano tedesco ‘Bild’ aveva parlato del 23 dicembre come giorno dell’arrivo su suolo tedesco, con la campagna di vaccinazioni che dovrebbe partire già il giorno 26. Tali termini però sono cambiati, in virtù dell’elevato stato di urgenza apportato dalla pandemia. Intanto in Gran Bretagna hanno già avuto luogo le prime somministrazioni.

Per quanto riguarda l’Italia, noi avremo le prime dosi di vaccino Pfizer Biontech da metà gennaio 2021, a cominciare dalla Lombardia, che resta da inizio pandemia la zona più colpita sul nostro territorio. Però si procederà ovunque per gradi, con le fasce più a rischio e che maggiormente hanno bisogno di essere tutelate ad avere la precedenza con il vaccino Covid. Toccherà prima agli operatori medici e sanitari ed agli anziani, e poi a tutti gli altri. Ciò potrebbe comportare tempi lunghi, tali da protrarsi anche nel 2022, specialmente considerando che il procedimento richiede due appuntamenti a persona nel giro di tre settimane.

Vaccino Covid, l’ECA anticipa il via libera in Europa

L’ECA, Agenzia Europea del Farmaco, aveva fissato nel 29 dicembre il giorno in cui dare via libera al vaccino Pfizer Biontech. Ora però tale data ha ricevuto un anticipo ufficiale al 21 nelle scorse ore, in modo tale che i cittadini tedeschi potranno avere modo di immunizzarsi prima di Natale. Le dosi di vaccino diventeranno gradualmente maggiori in numero da inizio 2021 in avanti per tutti gli stati membri della UE. Si punta a vaccinare in totale almeno 80% delle persone con età maggiore di 60 anni.

Una stima che, nel giro di nove mesi, potrebbe riuscire ad evitare la morte di almeno 17mila persone, oltre che ad alleggerire il carico degli ospedali e delle strutture sanitarie. Dati che emergono a seguito di uno studio apposito condotto dall’Università di Roma tor Vergata per il Centro di Economic Evaluation and Hta del Ceis dell’ateneo.