Una poltrona per due, perché Mediaset lo trasmette ogni anno il 24 dicembre

Una poltrona per due è il grande classico delle feste. Ogni anno ci fa compagnia la sera della Vigilia. Scopriamo di più su questo film.

Come tutti sappiamo la serata canonica per vederlo è il 24 dicembre. Probabilmente è anche uno dei pochi film che mette tutti d’accordo: non è davvero natale senza Una poltrona per Due.

Il film racconta le vicende dei due protagonisti interpretati da Dan Aykryod e Eddy Murphy. Equivoci e colpi di scena accompagnano il pubblico durante tutto il film che regala sempre tante risate.

Una poltrona per due: anche quest’anno ci aspetta la sera della Vigilia

Il film è stato trasmesso per la prima volta nei cinema americani l’8 giugno 1983. Il successo è stato senza precedente e, come sappiamo, da quando è arrivato in Italia non ha più lasciato le nostre case. Il film è arrivato nella Penisola il 19 gennaio del 1984.

Il successo di questa produzione si esprime benissimo con la sua programmazione. Dal 1997 al 2019 è stato trasmesso ben 15 volte la sera del 24 dicembre. Il fatto degno di nota è che il film fu subito un successo negli Usa, mentre in Italia arrivò solamente tredicesimo nella classifica dei film più visti.

Nonostante l’inizio un po’ in salita, Una Poltrona per Due si è fatta strada nel piccolo schermo. Anche la direttrice di Italia 1, Laura Casarotto, si era espressa riguardo a questa continua scelta: “Scegliere sempre lo stesso titolo è un’intuizione che ho ereditato da chi mi ha preceduto, ma credo che Una Poltrona per Due funzioni perché a Natale vogliamo sentirci raccontare sempre la stessa storia: ai bambini si parla di Babbo Natale e anche i più grandi vogliono la loro storia”.

Effettivamente, dobbiamo ammettere che gli ascolti diano ragione a questa scelta di Mediaset. Il gradimento del pubblico è rimasto sempre altissimo tanto che nel 2017 è stato visto da più di 2milioni di telespettatori. Per tutti questi motivi anche quest’anno potremo godere di questo appuntamento fisso. Tra regali, panettoni e il calore delle nostre famiglie ci ritaglieremo un momento di puro godimento davanti a questo bellissimo film.