Tom Cruise perde la testa sul set, insulti e minacce a tutti per colpa del Covid. Scopriamo cosa è successo all’attore di Mission Impossible.

Tom Cruise come è noto è un professionista serissimo tanto da interpretare lui stesso la maggior parte delle scene di azione anche se pericolose dei suoi film. Sul set da quel che sappiamo è sempre stato impeccabile, ma la pandemia di Covid ha messo a dura prova anche lui e la sua pazienza.

Come riportano diversi media stranieri Cruise sta girando alcune scene di Mission: Impossible 7 in Gran Bretagna. Come in quasi tutti gli altri Paesi del mondo la pandemia non dà tregua e quindi le misure di prevenzione e attenzione sul set sono severissime. Qualcuno però le ha disattese e l’attore americano è andato letteralmente su tutte le furie.

La sfuriata di Tom Cruise: con chi ce l’aveva e cosa ha detto

In base a ciò che riportano diversi testimoni e a quanto registrato anche in un audio Tom Cruise se l’è presa molto duramente con due componenti della crew. I due non stavano rispettando le norme più basilari come quelle del distanziamento e della mascherina. Cruise è andato su tutte le furie e ha iniziato a urlare: “Se vi vedo farlo un’altra volta, voi due siete fottuti, licenziati. E se c’è qualcun altro in questa crew che si comporta allo stesso modo farà la stessa fine. E voi due non azzardatevi più a farlo”. Riportiamo anche la trascrizione originale per farvi notare le parolacce usate dall’attore che nella versione italiane abbiamo leggermente edulcorato: “If I see you do it again, you’re f***ing gone. And if anyone in this crew does it, that’s it — and you too and you too. And you, don’t you ever f***ing do it again”.

E poi ancora: “We are creating thousands of jobs, you motherf***ers. That’s it. No apologies. You can tell it to the people that are losing their f***ing homes because our industry is shut down. We are not shutting this f***ing movie down. Is it understood? If I see it again, you’re f***ing gone”.