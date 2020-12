Terrorista arrestato: “Stava organizzando un nuovo 11 settembre”

Un pericoloso terrorista sarebbe stato arrestato e oggi la prima udienza del processo: “Stava organizzando un nuovo 11 settembre”.

Un membro keniota di al-Shabab, ritenuta una pericolosa organizzazione terroristica che imperversa in Africa, è accusato di aver messo a punto un piano per far schiantare un aereo di linea contro un grattacielo degli Stati Uniti. L’uomo si sarebbe addestrato come pilota nelle Filippine.

Cholo Abdi Abdullah, 30 anni, ha trascorso anni ad allenarsi per eseguire un attacco in stile 11 Settembre 2001, dicono i pubblici ministeri. Apparirà in un tribunale di New York nelle prossime ore. Da quanto si apprende, sarebbe stato arrestato nel 2019 nelle Filippine con una bomba e una pistola, come riferisce Rappler.com.

Le accuse al terrorista arrestato: pianificava attacco in stile 11 settembre

Il procuratore Manhattan Audrey Strauss ha dichiarato: “Questo agghiacciante richiamo agli orribili attacchi dell’11 settembre 2001 è un duro monito del fatto che gruppi terroristici come al Shabaab rimangono intenzionati a uccidere i cittadini statunitensi e attaccare gli Stati Uniti”. Abdullah, che è in custodia dallo scorso anno, ha preso ordini da un comandante di al-Shabab responsabile dell’attacco all’hotel a Nairobi nel 2019, hanno detto i pubblici ministeri.

Come sottolineato, Al Shabaab ha giurato fedeltà ad al Qaeda e funge da ala principale del gruppo terroristico in Africa orientale. Il presunto terrorista avrebbe studiato i modi per entrare negli Stati Uniti e come dirottare un aereo, aggiunge la pubblica accusa in apertura dell’udienza di oggi. Abdullah deve affrontare molteplici accuse e rischia da un minimo di 20 anni fino al carcere a vita. Non è chiaro quali grattacieli facessero parte del presunto complotto. William Sweeney, vicedirettore in carica dell’FBI, ha dichiarato: “Quasi 20 anni dopo gli attacchi terroristici dell’11 settembre, ci sono coloro che rimangono determinati a condurre attacchi terroristici contro cittadini degli Stati Uniti. Abdullah, affermiamo, è uno di loro”.