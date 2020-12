Stefano Bettarini, cacciato dal GF Vip per colpa delle sue ex

Stefano Bettarini dopo settimane dalla sua squalifica, torna a parlare del Grande Fratello Vip e rivela il vero motivo per cui è stato cacciato.

Stefano Bettarini dopo settimane dalla sua squalifica, avvenuta per un caso di bestemmia, è tornato a parlare del “Grande Fratello Vip“. L’ex marito di Simona Ventura, però, ha rivelato qual è stato il vero motivo per il quale sia stato allontanato dal gioco, dipeso dal suo passato.

Secondo Stefano Bettarini non è stata la sua imprecazione a costargli il posto nella Casa del “Grande Fratello Vip“, bensì delle storie che ha vissuto con alcune inquiline. In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, Bettarini ha rivelato che qualcuno all’interno del reality non avrebbe voluto far uscire gli scheletri dall’armadio di una delle concorrenti, così avrebbero deciso di far “saltare la sua testa“. Ha ribadito, inoltre, che l’imprecazione che gli è costata la squalifica non era una bestemmia, bensì un “intercalare toscano, magari sgradevole, ma non una bestemmia“. L’ex calciatore ha fatto poi delle insinuazioni sulle sorti degli inquilini del GF Vip: “Non voglio fare nomi di altri concorrenti, ma abbiamo tutti sentito espressioni gravi contro le donne che sono state sanzionate solo con una nota di biasimo“.

Stefano Bettarini, i flirt con le donne della Casa del GF Vip

“So che lì dentro c’erano donne con cui anni fa ho avuto una relazione. Qualcuno forse non ha gradito che potesse saltar fuori e ha chiesto la mia testa“, ha insinuato Stefano Bettarini. Anche se non ha fatto i nomi, non è difficile fare delle ipotesi, in quanto erano due le donne presenti nella Casa del “Grande Fratello Vip” con le quali Bettarini ha avuto una storia in passato: Dayane Mello ed Elisabetta Gregoraci.

Stefano Bettarini conobbe Dayane Mello durante l'”Isola dei Famosi” ed è stato accertato che tra loro ci sia stato un flirt. Per quanto riguarda Elisabetta Gregoraci, è da anni che si mormora che tra loro ci sia stata una storia clandestina avvenuta ai tempi di “Buona Domenica“. Nessuno dei due, però, ha mai confermato l’indiscrezione e a far incuriosire il gossip è stata la frase pronunciata da Elisabetta quando Stefano è entrato nel bunker di Cinecittà: “Ciao, però, mi raccomando attento a non dire cose che poi si arrabbiano“. Non è mai stato confermato a cosa si riferisse la showgirl.