Stasera in tv: Chi l’ha visto? Tutte le anticipazioni e i servizi

Questa sera in onda su Rai 3 “Chi l’ha visto?”, il programma di Federica Sciarelli. Tutte le anticipazioni e i servizi che saranno affrontati.



Il seguitissimo programma condotto da Federica Sciarelli, “Chi l’ha visto?” andrà in onda oggi 16 dicembre alle 21,20 circa su Rai 3. Come di consueto, la trasmissione della Rai, si occuperà dei principali fatti di cronaca del paese, nonché di casi di persone scomparse raccogliendo segnalazioni preziose, per aiutare i familiari a ritrovare i propri cari. Ecco tutti i servizi della puntata di oggi.

“Chi l’ha visto?”, di cosa parlerà oggi?

Come di consueto, il mercoledì Federica Sciarella accompagnerà il pubblico dei telespettatori nei principali casi di cronaca del momento e, soprattutto, tenterà di reperire informazioni preziose sulle persone scomparse, aiutando i familiari a ritrovarle.

Questa sera, “Chi l’ha visto?” si occuperà innanzitutto del caso di Algero Corretini, meglio conosciuto come 1727 Wrldstar, il trapper che era divenuto celebre per aver diffuso in rete il video in cui andava a sbattere con la sua auto. “Doveva annà così fratellì” è stato un tormentone di questa estate e ha fatto di 1727 Wrldstar una star del web, anche se pesantemente criticato. La scorsa settimana si è diffusa la notizia della scomparsa del rapper, che si sarebbe allontanato con carte di credito e steroidi, come ha riportato la sua fidanzata. Gli autori del programma lo hanno incontrato per chiedergli se non fosse tutto una trovata pubblicitaria, come molti hanno sospettato.

Oltre a questo, il programma si occuperà di altri casi importanti al momento come quello di Valentina, Gabriele e Patrizia. Quest’ultima è tornata a Livorno, dopo l’arresto di Gabriele. Non solo, come di consueto il programma raccoglierà segnalazioni e appelli di familiari per tentare di trovare persone scomparse, di cui non si sa nulla.