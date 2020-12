Riapertura scuole, ipotesi slittamento al 18 gennaio: le parole dell’Azzolina

C’è ancora troppa incomprensione per quanto riguarda la riapertura delle scuole il 7 gennaio: svela tutto il ministro Azzolina

Si rientra a scuola il 7 gennaio oppure no? Una risposta secca non esiste ancora. L’emergenza Coronavirus in Italia non si attenua e i dati delle prossime settimane saranno decisivi. Come riportato da “Il Corriere della Sera” è intervenuto anche il ministro Azzolina che ha svelato: “Resta il nostro obiettivo, ma si dovrà fare una valutazione della situazione a fine anno con un piano credibile e pronto per la sua attuazione”. Inoltre, ha invitato tutti a fare attenzione durante le festività natalizie per evitare così la terza ondata. C’è tanta paura per tanti altri contagi a Natale e a Capodanno con frequenti incontri familiari e tra amici.

Leggi anche —> Chiusura scuole: “Non pagherete il prezzo più alto”

Leggi anche —> Che studi ha fatto il Ministro dell’Istruzione

Riapertura scuole 7 gennaio, la paura di Zaia e dei presidi

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Anche il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha rivelato tutta la sua preoccupazione per una possibile riaperture delle scuole ad inizio anno: “Se il 7 gennaio si aprono le scuole in una situazione come questa, ho l’impressione che ci facciamo male”. C’è sempre quella preoccupazione che, una volta ripartiti per qualche giorno, poi si debba tornare alla didattica a distanza. Infine, i Presidi del Piemonte, in collaborazione con quello del Friuli, hanno scritto una lettera al Governatore Cirio per chiedere di spostare l’apertura al 18 gennaio. Una situazione ingarbugliata che dovrà essere monitorata con cura nelle prossime settimane per prendere così una decisione definitiva.