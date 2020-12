Oroscopo del giorno, giovedì 17 Dicembre: tutti i segni dello Zodiaco

Ci avviciniamo sempre di più al Natale. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di giovedì 17 Dicembre 2020.

Siamo oramai entrati nella seconda metà del mese più scintillante dell’anno, e la festa del Natale è sempre più vicina. Che cosa avranno oggi in serbo per noi gli astri e le stelle? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? Nuovi amori e fortuiti incontri sono all’orizzonte? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di giovedì 17 Dicembre 2020.

Giovedì 17 Dicembre 2020: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. E tempo di tirare finalmente un sospiro di sollievo. La giornata vi regalerà un’enorme spinta per quel che riguarda l’amore, perciò buttatevi senza alcun timore! Sul lavoro cercate di velocizzare i tempi.

Toro. I tempi sono maturi per mettere finalmente da parte il rancore ed accantonare le questioni passate. La soluzione migliore potrebbe essere quella di essere sinceri, sia con voi stessi che con le persone care al vostro fianco.

Gemelli. Durante le prossime ore sarebbe meglio cercare di essere pazienti e di accantonare l’ansia. I pensieri negativi potrebbero travolgervi con più forza del solito, e sarà nelle vostre mani il compito di rimanere in carreggiata e concentrati.

Cancro. I tempi sono ottimi per dedicarsi alla cura di sé stessi e del proprio corpo. Oggi cercate di non rinunciare a nulla e di concedervi qualche vizio. Visti gli ultimi tempi decisamente impegnativi, meritate qualche gratificazione!

Leone. La giornata di rivelerà decisamente interessante. Tutti gli astri saranno rivolti verso di voi e vi regaleranno un bel po’ di fortuna. Approfittatene per lanciarvi in progetti che vi hanno sempre intimorito, forza e coraggio!

Vergine. È tempo di nuovi incontri e di azzardi, perciò lasciate a casa il timore e buttatevi senza pensare al resto. Attenzione però all’ambito lavorativo: perdere la concentrazione potrebbe rivelarsi un errore deleterio.

Bilancia. Durante la giornata di oggi fareste meglio a prestare attenzione agli imprevisti, in particolar modo ai ritardi. In ambito lavorativo cercate di tenervi alla larga dai conflitti, specie se con i colleghi o con il capo.

Scorpione. È tempo di nuove idee e nuovi progetti, non abbiate dunque paura di esporli al mondo intero! È il momento di brillare più che mai e di prendersi tutte le rivincite e le soddisfazioni che tanto avete desiderato.

Sagittario. Lo stress si sta facendo sentire negli ultimi giorni, ma finalmente è arrivato il momento di concedersi un po’ di sano riposo. Ricaricatevi a dovere e ripartite con più carica di prima: sarete inarrestabili.

Capricorno. Cielo sereno in amore per quel che riguarda la giornata di oggi, ma sono in arrivo alcune turbolenze. Cercate di rimanere distaccati dalle situazioni stressanti e rimandate il possibile alla prossima settimana.

Aquario. Molto probabilmente gli ultimi tempi non sono stati per voi particolarmente idilliaci, ma non temete, nei prossimi giorni sarà tutto in discesa! Cercate di mantenere la calma e di ragionare attentamente prima di agire.

Pesci. Gli ultimi giorni sono stati per voi decisamente movimentati, ma non è ancora il momento di gettare la spugna. Rimboccatevi le maniche e proseguite verso i vostri obiettivi. Sono in arrivo dolci soddisfazioni.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.