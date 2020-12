La bellissima attrice Matilda De Angelis si è confessata in un post instagram a cuore aperto in cui ha mostrato la sua più grande fragilità.

Anche le grandi star hanno delle fragilità e delle paure che spesso possono essere paralizzanti. L’attrice 25enne Matilde De Angelis ha voluto condividere un problema che accomuna tantissime persone nel mondo, che può essere davvero devastante. Con un post su instagram, Matilde ha confessato quanto questa condizione le renda la vita quotidiana difficile, soprattutto quando parte del lavoro è essere sempre perfetta e stupenda.

Matilda De Angelis: “Le nostre paure paralizzano”

La bellissima attrice Matilda De Angelis si è mostrata al popolo di instagram in un momento di grande fragilità per dimostrare che anche le star, sempre impeccabili e perfette, hanno paure e fragilità come chiunque altro.

“Ci sono cose che non si possono controllare e quest’anno ce l’ha insegnato bene. Ci sono cambiamenti che dobbiamo accettare nella nostra vita e, insieme ad essi, la percezione di noi stessi e del mondo che ci circonda. Accadono cose paradossali nella vita no? Bene, per me essere un’attrice e lavorare con il volto mangiato dall’acne è una di queste. Ogni giorno devo svegliarmi e presentarmi prima davanti allo specchio e poi davanti alla macchina da presa con tutto il carico emotivo che già comporta ed essere “splendida”, in parte e concentrata insieme a tutte le mie paure e insicurezze letteralmente a fior di pelle.”

“Ci sono problemi ben più grandi nella vita, ne sono consapevole, ma volevo condividere questa piccola verità forse per sentirmi più forte, forse per accettarmi meglio. Le nostre paure ci possono paralizzare o possono diventare una grande forza, sta a noi scegliere la strada. E praticare tanta gratitudine per tutte le cose belle che ci accadono e magari, anche per quelle brutte.”