Maria Grazia Cucinotta, ve la ricordate agli esordi? Quasi irriconoscibile

Maria Grazia Cucinotta è una delle attrici più apprezzate in Italia. Vediamo com’è cambiata negli anni e cosa fa ora.

Negli anni abbiamo potuto vedere la Cucinotta in diverse produzioni del piccolo e grande schermo. I tempi in cui faceva la valletta sembrano lontanissimi, ma un suo recente post ci ha fatti fare un salto indietro nel tempo.

Negli anni novanta abbiamo imparato a conoscerla durante il Tg delle vacanze. Da quel momento la sua carriera ha fatto passi da gigante. Scopriamo com’è cambiata in tutti questi anni.

Maria Grazia Cucinotta: carriera e curiosità

Classe 1968, la Cucinotta nasce a Messina. Il suo battesimo nel mondo dello spettacolo inizia sulle passerelle. Infatti, dopo il diploma si trasferisce a Milano per lavorare in questo ambito e nel 1987 partecipa anche a Miss Italia.

Sarà proprio in questa occasione che viene notata da Renzo Arbore che la ingaggia come valletta a Indietro Tutta, dove lavorerà fino al 1992. Nell’estate di quell’anno lavorerà come valletta per la trasmissione Il TG delle vacanze di Canale 5. Sarà proprio al fianco di Zuzzurro e Gaspare che riuscirà a strapparci un sacco di risate.

E’ grazie a questo programma che l’attrice fa un vero e proprio tuffo nel passato. Grazie a un post pubblicato dalla sua fan page, possiamo rivederla nei panni di valletta. Una Maria Grazia Cucinotta giovanissima, ma già molto amata dal pubblico. Anche dai commenti si capisce che il programma stava a cuore a molti e che era considerato un appuntamento fisso nelle case degli italiani.

Negli anni l’abbiamo vista in diverse produzioni e dagli anni duemila abbiamo anche potuto apprezzarla nei panni di produttrice cinematografica con il film “All the Invisible Children“. La Cucinotta però non finisce mai di stupire dato che negli anni si è dedicata anche al doppiaggio.

Nonostante la sua dedizione al lavoro, negli anni si è impegnata in problematiche sociali. In particolare, nel 2019 ha aperto la Onlus Vite senza paura per combattere le forme di abuso come il bullismo, la violenza sulle donne, l’emarginazione. Ha anche sostenuto il progetto Anche io ho denunciato di Sabrina Lembo. Possiamo dire che la Cucinotta abbia fatto un cambiamento radicale: da semplice valletta a donna in carriera e impegnata per il sociale.