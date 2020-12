Mamme no mask, protesta fuori scuola: “Le mascherine sono pericolose”

Secondo alcune mamme no mask, le mascherine esporrebbero i bimbi ad anidride carbonica in eccesso. “Sono pericolose”, scatta il sit-in.

Alcune mamme no mask hanno organizzato dei sit-in di protesta per impedire l’utilizzo della mascherina in classe. Come pretesto per motivare il loro dissenso, tutte loro hanno fatto riferimento a diversi casi di mal di testa, vertigini mal di pancia, problemi alla vista e molto altro, che avrebbero interessato i loro bambini da quando è obbligatorio indossare le protezioni per bocca e naso.

Leggi anche –> Vaccino Covid, si dall’Agenzia del Farmaco per distribuirlo prima di Natale

Il tutto succede ad Argenta ed a Ferrara, in territorio estense, con tanto di appositi volantini con su riportate le lagnanze delle mamme no mask. Contro di loro c’è il sindaco di Argenta, Andrea Baldini, il quale sul suo profilo Facebook ha pubblicato una immagine di un volantino. E ha sottolineato come “tali informazioni non sono affatto comprovate dal punto di vista scientifico né da alcuna autorità competente. L’utilizzo della mascherina è una forma di tutela fondamentale ed assolutamente non pericolosa.

Leggi anche –> Eleonora Brigliadori, la sua teoria: “Vaccino opera di Satana”

Mamme no mask, proteste davanti ad alcune scuole

Il volantino che vedete in foto è stato distribuito questa mattina all’ingresso delle scuole di Argenta. Le… Pubblicato da Andrea Baldini – Sindaco di Argenta su Martedì 15 dicembre 2020

Rispettare le regole, queste regole, è faticoso, ma importantissimo per garantire un futuro migliore”. La protesta porta la firma de ‘Il Popolo delle Mamme’, che è presente su Facebook e che ha fatto proprie le più strampalate teorie e cospirazioni negazioniste. Un episodio del genere è avvenuto anche ad una scuola di Bologna, con due uomini ed una donna che stavano distribuendo dei volantini con la firma del gruppo delle mamme in rivolta.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Maestra negazionista, “Siete covidioti” protesta dei genitori – FOTO

Anche in quella circostanza veniva fortemente disincentivato l’uso della mascherina, oltre a definire “anticostituzionale” tutti i Dpcm diramati dal Governo. E che, per inciso, hanno motivo di esserci anzitutto per garantire la sicurezza delle persone.