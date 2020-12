Kristen Stewart fa coming out ai genitori: “Non sentirsi accolti è doloroso”

L’attrice Kristen Stewart ha raccontato a F. il suo coming out ai genitori, dando un consiglio anche a chi si trova nella sua stessa difficile situazione.

Nonostante ormai non dovrebbe più essere considerata una difficoltà, purtroppo milioni di giovani nel mondo si trovano ancora nella situazione di fare coming out alla famiglia. Un momento che, ahimè, tuttoggi genera malessere e sofferenza soprattutto nei più giovani. Molti VIP e personaggi famosi si sono trovati nella stessa situazione e sono diventati spesso un esempio per i fan. E’ il caso della star di Hollywood Kristen Stewart, conosciuta per il suo ruolo di Bella nella saga di Twilight, che ha raccontato del suo coming out al settimanale F..

Kristen Stewart racconta la reazione dei genitori

Al giornale F. Kristen Stewart si è raccontata a cuore aperto e ha parlato del suo coming out e di com’è andata con i suoi genitori. L’attrice ha preso coscienza di sè stessa e di quello che era veramente a 22 anni e nel 2017 ha deciso di fare coming out, vivendo finalmente l’amore all’aria aperta. Ha sempre detto di non volere etichette e di amare liberamente chi vuole, com’è giusto che sia.

Parlare con la sua famiglia, ha raccontato Kristen, non è stato facile ma i genitori sono stati comprensivi e l’hanno accettata per quello che è. L’attrice ha poi detto che se per lei “non è stato così traumatico”, per molti altri, purtroppo, lo è e ha dato dei consigli su come affrontare un coming out, un momento che per molte persone può essere effettivamente traumatico.

La Stewart ha consigliato di andare piano, fare un passo alla volta e magari guardare una commedia leggera sull’argomento con la propria famiglia. Come “Non ti presento i miei“, il film che vede Kristen protagonista e che parla di una ragazza che vuole chiedere la mano della sua fidanzata al padre di lei.