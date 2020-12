Juventus Atalanta Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Juventus e Atalanta è valido per la dodicesima giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Dopo i due pareggi di ieri negli anticipi tra Udinese e Crotone e Benevento e Lazio, il turno infrasettimanale della dodicesima giornata della Serie A TIM prosegue oggi e si apre alle 18.30 con uno dei match di cartello. Si affrontano infatti Juventus e Atalanta, squadre che arrivano da periodi diversi.

Leggi anche —> Eriksen addio Inter, clamoroso scambio: possibile ritorno in Premier

Infatti, se i bianconeri stanno trovando una certa continuità di risultati e sono a caccia del quinto successivo consecutivo, la Dea sta portando avanti finora una stagione altalenante. A questo, si aggiungono le continue voci sui problemi di spogliatoio, in particolare tra Gasperini e il capitano, Papu Gomez.

Leggi anche —> Atalanta, lo strappo di Papu Gomez: le vere ragioni della lite con Gasperini

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Precedenti di Juventus – Atalanta e dove vedere in tv e streaming

La partita di questo pomeriggio all’Allianz Stadium di Torino tra i padroni di casa della Juventus e gli ospiti dell’Atalanta è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport Serie A (canale 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport Collection (canale 205). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Nei 116 precedenti in Serie A, nettissimo vantaggio della Juventus: la squadra bianconera ha collezionato 65 vittorie contro le 11 degli orobici e 40 pareggi. Sono 31 anni che l’Atalanta non vince in trasferta contro i bianconeri: bisogna infatti portare le lancette del tempo al 1989. Se si guardano solo i precedenti a Torino, sono soltanto quattro le vittorie bergamasche. L’ultima vittoria in assoluto è un tre a zero in Coppa Italia nei quarti di finale del 30 gennaio 2019, a Bergamo.

Juventus e Atalanta, le due squadre in campo: le formazioni

Pirlo e Gasperini stanno completando le loro scelte in vista del match di questo pomeriggio. Queste le formazioni in campo:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, D. Danilo; Ramsey, McKennnie, Arthur, Chiesa; Morata, Ronaldo.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata.