Juve Atalanta, Gomez canta l’inno bianconero: è polemica – VIDEO

Nel corso di Juve Atalanta l’argentino Gomez, schierato inizialmente in panchina, ha cantato l’inno ufficiale dei padroni di casa. Le immagini.

Fanno discutere le immagini di Alejandro Gomez e dell’inno della Juve che il calciatore dell’Atalanta sembra proprio avere cantato con aria anche alquanto scherzosa. El Papu si trovava in panchina nel corso della sfida che gli orobici hanno giocato in casa dei campioni d’Italia nel turno infrasettimanale della 12/a giornata di Serie A.

È la regia di Sky Sport ad avere carpito le immagini di Gomez e dell’inno Juve che pare proprio uscirgli di bocca. Accanto a lui c’è il compagno di squadra, Luis Muriel. Con l’altro sudamericano dei bergamaschi l’atmosfera appare rilassata ed il 32enne ex Catania sembra di buon umore, nonostante le recenti, roventi polemiche che lo hanno interessato. Poi ad inizio secondo tempo Gian Piero Gasperini ha scelto di mandarlo in campo, al posto di Pessina. I tifosi dell’Atalanta stanno commentando con grande fastidio quanto visto all’Allianz Stadium. E non manca del gran sarcasmo anche da parte dei supporters di altre compagini.

Ecco il Papu Gomez che canta l’inno della Juve. #JuveAtalanta pic.twitter.com/MpYIpSL3HX — Daniele DF (@DanieleBibo) December 16, 2020

Si era parlato di uno scontro molto duro avvenuto con mister Gasperini nel corso dell’intervallo di Atalanta-Midtyjlland, partita pareggiata a stento dai lombardi in Champions League, nonostante fosse sulla carta un impegno facile. In quella circostanza il mister avrebbe strigliato la squadra e ne sarebbe seguita una reazione di Gomez, il quale avrebbe anche colpito con un pugno in pieno viso il proprio l’allenatore. Ed il gruppo avrebbe preso le difese dell’argentino, il quale dell’Atalanta è il capitano.

Gasperini ha confermato l’esistenza di una rottura nello spogliatoio, ma senza entrare nel merito. Lo stesso ha fatto la società, non smentendo tali voci. Il giocatore da par suo ha fatto sapere che dirà tutta la verità su quanto successo il giorno in cui dovesse essere ceduto. Cosa che potrebbe avvenire abbastanza presto, nel corso della sessione di calciomercato di gennaio 2021.