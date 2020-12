Inter Napoli Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Inter e Napoli è valido per la dodicesima giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Dopo i due pareggi di ieri negli anticipi tra Udinese e Crotone e Benevento e Lazio, il turno infrasettimanale della dodicesima giornata della Serie A TIM è ricco oggi di partite importanti. Tra queste, quella che vede di fronte seconda e terza in classifica, ovvero l’Inter di Conte e il Napoli di Gattuso.

Entrambe inseguono il Milan e vedono la loro posizione di classifica insidiata dalla Juventus, che alle 18.30 affrontava nell’anticipo del pomeriggio un’Atalanta finora a corrente alternata. L’Inter insegue la quinta vittoria consecutiva in campionato, per consolarsi del magro bottino di Champions League, il Napoli il quarto successo e la continuità di rendimento.

Precedenti di Inter – Napoli e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano San Siro tra i padroni di casa dell’Inter e gli ospiti del Napoli è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport Serie A (canale 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport Collection (canale 205). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Sarà la sfida numero 149 tra Inter e Napoli in Serie A, mentre a Milano le due formazioni si sono affrontate 74 volte. Il bilancio dice 48 successi Inter, 17 pareggi e 9 vittorie del Napoli. L’ultimo confronto è stato vinto dall’Inter per 2-0 lo scorso luglio. Invece, il 30 aprile del 2017 c’è stata l’ultima vittoria del Napoli contro i nerazzurri alla Scala del calcio: decise un gol di Callejon.

Inter e Napoli, le due squadre in campo: le formazioni

Conte e Gattuso hanno completato le loro scelte in vista del match di questa sera. Queste le formazioni in campo:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Martinez.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Demme, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne.