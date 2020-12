Imma Polese, chi sono i tre figli: il più famoso è il primogenito Tobia Antonio

Donna Imma Polese e Matteo Giordano hanno avuto tre figli, due maschi e una femmina. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di loro.

Matteo Giordano e Imma Polese si sono sposati il 4 febbraio del 1990 e dal loro matrimonio sono nati tre figli. Il più noto ai telespettatori del Castello delle Cerimonie è senz’altro il primogenito, Tobia Antonio, che spesso li aiuta con le incombenze di famiglia e non solo. Conosciamo più da vicino lui e i suoi fratelli.

Tutto sui figli di Imma Polese

Tre, numero perfetto, come vuol essere il Castello delle Cerimonie e tutto ciò che contiene: tanti sono i figli avuti da Donna Imma Polese e Matteo Giordano, due maschi e una femmina. Il primogenito, Tobia Antonio, è spesso protagonista nei profili social della madre e compare altrettanto spesso nello show di Real Time.

Nato a Castellammare di Stabia il 9 febbraio (non è dato sapere l’anno, ma dovrebbe essere appena ventenne), Tobia Antonio ha conseguito il diploma di maturità classica e si è poi iscritto all’Università Federico II di Napoli (non si sa però a quale facoltà). Ha confessato di coltiva alcune grandi passioni, come la musica, tanto che nel 2017 ha debuttato con il singolo “Popolare”, e i viaggi. Ha anche uno pseudonimo, #Tag, acronimo del suo nome e cognome. Non è molto attivo sui social, ma conta molti followers su Instagram. Non sappiamo infine se se sia fidanzato, visto che non ci sono foto o video che lo possano testimoniare. Quanto ai suoi fratelli, per il momento restano nell’ombra…