Matteo Giordano è il marito e partner d’affari di Donna Imma Polese, figlia del famoso Boss delle Cerimonie. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Due cuori e una capanna, anzi una reggia. Si può riassumere così la storia di Matteo Giordano e di sua moglie (nonché partner d’affari) Donna Imma Polese, figlia del famoso Boss delle Cerimonie e proprietaria dell’hotel “La Sonrisa”, il famoso Castello delle Cerimonie. Conosciamo più da vicino il consorte.

L’identikit di Matteo Giordano

Matteo Giordano è nato nel 1964 a Sant’Antonio Abate (Napoli). Non si hanno molte informazioni sulla sua famiglia di origine, ma sappiamo che il Nostro ha studiato Economia e Commercio a Salerno prima di conoscere Imma Polese e iniziare a lavorare per l’Hotel di famiglia “La Sonrisa”. I due sono sposati dal 4 febbraio del 1990 e hanno messo al mondo tre figli, di cui il primogenito, Tobia Antonio, spesso li aiuta con le incombenze di famiglia.

Nel “Castello delle Cerimonie” Matteo Giordano si occupa dell’accoglienza e dei rapporti con gli sposi e degli altri ospiti dell’hotel. Negli anni ha saputo ritagliarsi un ruolo di prestigio, diventando un vero padrone di casa, pardon di Castello, senza per questo disdegnare gli impegni ai fornelli con la moglie. Di recente la sua vita è stata stravolta dal Covid: dopo essere risultato positivo al virus, da metà agosto ai primi di settembre è stato ricoverato in ospedale, ma ora è finalmente guarito. E assieme a Donna Imma è tornato in tv con un nuovo programma, “In Cucina con Imma e Matteo”, in onda su Food Network, canale del gruppo Discovery.